Większości internetowych zgłoszeń kujawsko-pomorscy policjanci nie potwierdzili
Tylko w minionym roku w Kujawsko-Pomorskiem odnotowano ponad 24 tysiące zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy alarmowali m.in. o nielegalnych rajdach samochodowych i wandalizmie.
Od uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli od września 2016 roku do końca ubiegłego mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego przekazali ponad 167 tysięcy niepokojących ich informacji. Tylko w minionym roku w naszym regionie odnotowano 24 555 zgłoszeń. O szczegółach mówi nadkomisarz Przemysław Słomski w komendy wojewódzkiej policji.
- 16 838 z nich się nie potwierdziło. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania pojazdów, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwej infrastruktury drogowej, aktów wandalizmu, nielegalnych rajdów samochodowych, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, złej organizacji ruchu drogowego - wylicza Przemysław Słomski.
Każdy mieszkaniec naszego województwa może zgłosić na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zdarzenia, które w jego ocenie są niebezpieczne. Wszystkie są sprawdzane przez policjantów.
Z mapy można korzystać poprzez stronę internetową.