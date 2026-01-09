Większości internetowych zgłoszeń kujawsko-pomorscy policjanci nie potwierdzili

2026-01-09, 08:35 Bartosz Nawrocki/Redakcja

MSWiA wyjaśnia, że poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa „obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, dzieli się z policją informacjami o potencjalnych zagrożeniach”./fot. materiały policji

Tylko w minionym roku w Kujawsko-Pomorskiem odnotowano ponad 24 tysiące zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy alarmowali m.in. o nielegalnych rajdach samochodowych i wandalizmie.

Od uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli od września 2016 roku do końca ubiegłego mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego przekazali ponad 167 tysięcy niepokojących ich informacji. Tylko w minionym roku w naszym regionie odnotowano 24 555 zgłoszeń. O szczegółach mówi nadkomisarz Przemysław Słomski w komendy wojewódzkiej policji.



- 16 838 z nich się nie potwierdziło. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania pojazdów, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwej infrastruktury drogowej, aktów wandalizmu, nielegalnych rajdów samochodowych, grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, złej organizacji ruchu drogowego - wylicza Przemysław Słomski.



Każdy mieszkaniec naszego województwa może zgłosić na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zdarzenia, które w jego ocenie są niebezpieczne. Wszystkie są sprawdzane przez policjantów.



Z mapy można korzystać poprzez stronę internetową.