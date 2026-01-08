Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. 12 mężczyzn zasiądzie wkrótce na ławie oskarżonych

2026-01-08, 17:39 Tatiana Adonis/Redakcja

Koniec śledztwa w sprawie włamywaczy, którzy „specjalizowali się" w plebaniach. Na zdjęciu jeden z zatrzymanych do tej sprawy/fot. Policja/archiwum

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy zakończyła śledztwo w sprawie włamań do przykościelnych budynków. Sprawcy kradli pieniądze, sprzęt elektroniczny, biżuterię, a także broń myśliwską. Wszystko zaczęło się od zatrzymania w 2023 roku trzech osób podejrzanych o włamanie do plebanii w Juncewie w gminie Janowiec Wielkopolski.

- Jeden z podejrzanych złożył wówczas dość obszerne wyjaśnienia, które policjanci poddali bardzo drobiazgowej weryfikacji - mówi prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.



Policjanci przeanalizowali wiele umorzonych z powodu niewykrycia sprawców postępowań. Ustalili i dołączyli do bydgoskiego śledztwa podobne sprawy prowadzone w całym kraju. Przesłuchano pokrzywdzonych, przeprowadzono oględziny i eksperymenty procesowe.



- W ten sposób zidentyfikowano ponad 40 zdarzeń, do których doszło zarówno w 2023 roku, ale też w latach 2013 i 2015 - dodaje prokurator Adamska-Okońska. - Były to przestępstwa popełniane na terenie różnych województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego podlaskiego, a nawet małopolskiego.



Po wybiciu lub wyważeniu okna albo drzwi balkonowych sprawcy włamywali się do wytypowanych przez siebie obiektów. W sumie 12 mężczyzn usłyszało kilkadziesiąt zarzutów.



W toku śledztwa zastosowano wobec podejrzanych środki zapobiegawcze oraz zabezpieczono na ich mieniu składniki majątkowe na poczet przyszłych kar i środków o charakterze kompensacyjnym.