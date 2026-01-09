„Walczyła o naszą wolność”. Toruń uczcił 17. rocznicę śmierci gen. Elżbiety Zawackiej [zdjęcia]

2026-01-09, 16:49  Michał Zaręba/Redakcja
Toruń pamięta o gen. Elżbiecie Zawackiej. Przedstawiciele władz miasta, wojska i Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej złożyli dziś kwiaty na grobie kurierki AK, jedynej kobiety wśród „Cichociemnych”.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. Elżbiety Zawackiej w Toruniu wiedzą, że patronka ich placówki była odważną kobietą, która walczyła o wolność Polski. - Osoba pani generał ma wymiar ponadczasowy - mówi z kolei Jan Wyrowiński, przewodniczący Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. - Mówiła, że zawsze służyła Polsce najlepiej, jak umiała. To była dewiza jej życia. Staramy się ją realizować w tych współczesnych, trudnych czasach - dodał.

Gen. Elżbieta Zawacka urodziła się 19 marca 1909 roku w pruskim wówczas Toruniu. Była m.in. powstańcem warszawskim, emisariuszką Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, jedyną kobietą wśród 316. cichociemnych, więźniem okresu stalinowskiego czy inicjatorką powstania Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” (od marca 2009 r. Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej). Zmarła 10 stycznia 2009 roku.

