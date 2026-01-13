Spalił się autobus w Bydgoszczy. Na pomoc ruszyły trzy zastępy strażaków [zdjęcia]

2026-01-13, 11:30 Redakcja

Spalił się autobus w Bydgoszczy. Na pomoc ruszyły trzy zastępy strażaków/fot. Izabela Langner

Do pożaru doszło na pętli przy ul. Rycerskiej w Bydgoszczy. Unoszący się nad miastem słup czarnego dymu widać było z daleka.

Jak poinformowali nas strażacy, 13 stycznia zapalił się autobus linii nr 57 na pętli przy ul. Rycerskiej w Bydgoszczy. Nie ma osób poszkodowanych. Strażacy ok. godz. 11.20 wciąż walczyli z ogniem, ale już w sile dwóch zastępów. Wkrótce podali, że ogień się nie rozprzestrzenia i sytuacja została opanowana.



Pojazd jest zniszczony. Ucierpiała także elewacja sąsiedniej kamienicy.

Znamy już wstępną przyczynę pożaru - to zwarcie instalacji w komorze silnika.



