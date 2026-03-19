Lodowisko, rolkowisko i boisko. Miasto Inowrocław będzie budować halę sportową

2026-03-19, 11:01 Marcin Glapiak/KB

Wizualizacja lodowiska w Inowrocławiu/fot. inowroclaw.pl

Być może już na początku przyszłego roku mieszkańcy Inowrocławia będą mogli korzystać z nowoczesnego lodowiska. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na budowę tego obiektu.

- Ogłosiliśmy przetarg, termin składania ofert upływa 3 kwietnia - mówi zastępca prezydenta Inowrocławia Szymon Łepski. - Jeżeli procedura przetargowa przebiegnie bardzo sprawnie, jeżeli będą dobre oferty, również takie, które mieszczą się w naszych możliwościach finansowych, a wszystkie wymogi zostaną przez potencjalnego wykonawcę spełnione, jest szansa, że podpiszemy tę umowę w połowie kwietnia. Już wtedy firma mogłaby zacząć prace. Według naszej oceny realizacja tego zadania powinna zamknąć się w terminie 8–9 miesięcy. Jest duża szansa, że w styczniu przyszłego roku wszyscy będą mogli z tego lodowiska korzystać.



Koszt inwestycji to 10 milionów złotych. Ponad 4 mln będzie pochodzić z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.





Obiekt, który powstanie przy Szkole Podstawowej nr 5 im. dr. Józefa Krzymińskiego, stanie się centrum sportu i rekreacji dla mieszkańców w każdym wieku.

Hala o powierzchni zabudowy ponad 1 600 m kw. będzie w sezonie zimowym funkcjonować jako lodowisko, a w pozostałym okresie jako rolkowisko lub boisko sportowe.