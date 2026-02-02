Miliony na budowę lodowisk. Minister sportu Jakub Rutnicki wręczył umowy w Kujawsko-Pomorskiem
Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie na cztery inwestycje w naszym regionie. Nowe obiekty powstaną w Inowrocławiu, Kruszwicy i Złejwsi Wielkiej. Z kolei toruńskie lodowisko Tor-Tor przejdzie modernizację.
- Program budowy lodowisk został uruchomiony w 2024 roku z myślą o rozwijaniu infrastruktury do sportów zimowych.
- W ramach ostatniej edycji programu w całej Polsce przyznano dofinansowanie w wysokości 115 milionów złotych na budowę i modernizację 46 obiektów.
- W województwie kujawsko-pomorskim na liście są cztery inwestycje, które otrzymały w sumie 11 milionów złotych wsparcia.
- Jako minister pochodzący z małej miejscowości, z Pniew (mówię to zawsze z wielką dumą), bardzo duże starania będę wkładać w to, aby nasze mniejsze, piękne miejscowości także miały wsparcie. Jeżeli chcemy mieć przyszłych medalistów Igrzysk Olimpijskich, musimy mieć infrastrukturę - mówił Jakub Rutnicki, minister sportu.
W Polsce za kwotę 211 milionów złotych powstaną 94 nowe obiekty sportowe.
Więcej w relacji Tatiany Adonis.