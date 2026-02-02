Miliony na budowę lodowisk. Minister sportu Jakub Rutnicki wręczył umowy w Kujawsko-Pomorskiem

2026-02-02, 17:40  Marcin Glapiak/Tatiana Adonis/Redakcja
Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki był 2 lutego w Kruszwicy i w Inowrocławiu oraz w Bydgoszczy, gdzie wręczał decyzje dotyczące dofinansowania/Fot Tatiana Adonis

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dofinansowanie na cztery inwestycje w naszym regionie. Nowe obiekty powstaną w Inowrocławiu, Kruszwicy i Złejwsi Wielkiej. Z kolei toruńskie lodowisko Tor-Tor przejdzie modernizację.

  • Program budowy lodowisk został uruchomiony w 2024 roku z myślą o rozwijaniu infrastruktury do sportów zimowych.
  • W ramach ostatniej edycji programu w całej Polsce przyznano dofinansowanie w wysokości 115 milionów złotych na budowę i modernizację 46 obiektów.
  • W województwie kujawsko-pomorskim na liście są cztery inwestycje, które otrzymały w sumie 11 milionów złotych wsparcia.
Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki był 2 lutego w Kruszwicy i w Inowrocławiu oraz w Bydgoszczy, gdzie wręczał decyzje dotyczące dofinansowania.

- Jako minister pochodzący z małej miejscowości, z Pniew (mówię to zawsze z wielką dumą), bardzo duże starania będę wkładać w to, aby nasze mniejsze, piękne miejscowości także miały wsparcie. Jeżeli chcemy mieć przyszłych medalistów Igrzysk Olimpijskich, musimy mieć infrastrukturę - mówił Jakub Rutnicki, minister sportu.

W Polsce za kwotę 211 milionów złotych powstaną 94 nowe obiekty sportowe.

Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Relacja Tatiany Adonis

