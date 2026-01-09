Zdradził go zapach marihuany. Mieszkańcowi Inowrocławia grozi do 10 lat więzienia
Policja aresztowała 21-letniego mieszkańca Inowrocławia. Znaleźli go w piwnicy, z której wydobywał się zapach marihuany. Okazało się, że mężczyzna przetrzymywał tam łącznie ponad pół kilograma narkotyków.
21-latek z Inowrocławia przetrzymywał w piwnicy marihuanę, kryształ orz susz roślinny. Policjanci zabezpieczyli ponad pół kilograma narkotyków oraz wagę elektroniczną. Za ten proceder mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
W czwartek (8 stycznia) kryminalni z komendy w Inowrocławiu doprowadzili 21-latka do prokuratury, a następnie do sądu. Tam usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym aresztowaniu.