Kilka dni potrwa rozbiórka tego, co zostało z kamienicy w centrum Inowrocławia

2026-01-16, 19:40 Marcin Glapiak/Redakcja

Ruszyły prace rozbiórkowe kamienicy w centrum Inowrocławia/ Fot. Marcin Glapiak

Kiedy ulica Kościuszki w Inowrocławiu zostanie otwarta - tego jeszcze nie wiadomo, ale prace trwają.

Ruszyły prace rozbiórkowe kamienicy w centrum Inowrocławia. Mają potrwać kilka dni. Część budynku przy ul. Kościuszki runęła kila dni temu. Uporządkowywanie terenu wymaga zamknięcia ulicy. Kiedy zostanie otwarta, tego jeszcze nie wiadomo.



Przypomnijmy, ulica Kościuszki została wyłączona z ruchu w połowie grudnia i teraz kierowcy nie mogą się bezpośrednio, jadąc od strony rynku, dostać m.in. do Teatru Miejskiego i biblioteki.



Szczegóły w relacji Marcina Glapiaka.