Budżet Bydgoszczy przekroczy 4 miliardy złotych. Lista inwestycji jest długa

2025-12-17, 16:45 Agata Raczek/Redakcja

Rada Miasta Bydgoszczy/fot. Maciej Wilkowski, archiwum

Rada Miasta uchwaliła Budżet Miasta na 2026 rok oraz wieloletnią prognozę finansową. Kolejny raz rekordową pulę pieniędzy zabezpieczono na inwestycje m.in. na budowę bloków BTBS, modernizację stadionu Polonii i gigantyczną wymianę oświetlenia.

Bydgoska Rada Miasta uchwaliła budżet na 2026 rok oraz wieloletnią prognozę finansową. W przyszłym roku funkcjonowanie miasta pochłonie ponad 4 miliardy złotych. Z tej kwoty prawie miliard trafi na kontynuowane bądź nowe inwestycje.



- Muszę powiedzieć, że w tym roku budżet jest wyjątkowo dobry, korzystny i rozwojowy - mówi skarbnik miasta Piotr Tomaszewski. - Po raz pierwszy budżet przekracza wartość 4 miliardów złotych. To jest bardzo duża kwota i to oznacza zarówno dochody, jak i wydatki. Jest to dobra wiadomość dla Bydgoszczy. Inwestycje sięgają kwoty blisko miliarda złotych, a środki, którymi są finansowane wynoszą ponad 290 milionów złotych. Do tego mamy kilkaset milionów środków unijnych. Potrzebujemy pożyczyć tylko co czwartą złotówkę na zrealizowanie inwestycji. Jest to najlepszy rezultat wśród samorządów Unii Metropolii Polskich. Biorąc pod uwagę, że inwestycji będzie za blisko miliard złotych, to będziemy musieli trochę powstrzymać się od uwag i przecierpieć ten czas, kiedy te projekty są realizowane, ale za to radość po ich zakończeniu będzie prawdziwa.





Wybrane inwestycje realizowane w 2026 roku:

Modernizacja stadionu Polonii – łączna kwota 65 mln zł,

Budowa nowych bloków BTBS – łączna kwota 84 mln zł,

Rozbudowa ul. Toruńskiej - łączna kwota 77,1 mln zł,

Budowa linii tramwajowej na Szwederowo - łączna kwota 103,5 mln zł,

Rozbudowa pętli Las Gdański - łączna kwota 23 mln zł,

Modernizacja ronda Jagiellonów – łączna kwota 38,1 mln zł

Zakup 6 nowoczesnych tramwajów – łączna kwota 76,7 mln zł,

Przebudowa oświetlenia - łączna kwota 248,5 mln zł,

Kolejne termomodernizacje (w tym program ekoszkół i ekoprzedszkoli) - łączna kwota 206 mln zł,

Rewitalizacja pl. Wolności - łączna kwota 4,3 mln zł,

Rozbudowa ulicy Nakielskiej - łączna kwota 124,6 mln zł,

Utwardzanie dróg osiedlowych – łączna kwota 124,3 mln zł,

Nowe inwestycje drogowe m.in. przebudowa ul. Saperów i wiaduktu w ciągu ul. Brzechwy – 12,1 mln zł,

Przebudowa ulic na Osowej Górze m.in. Podmiejskiej, Srebrnej, Olowianej – 33 mln zł,

Budowa dróg rowerowych ( m.in. ul. Sułkowskiego, Fordońska, Sudecka, Kielecka, Kolbego, Curie Skłodowskiej, Petersona) - łączna kwota 84 mln zł,

Doposażenie Młynów Rothera - łączna kwota 17,2 mln zł,

Modernizacja Teatru Polskiego - łączna kwota 8,3 mln zł,

Rozbudowa Opery Nova o IV krąg - łączna kwota 37 mln zł,

Budowa hala lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na Zawiszy - łączna kwota 20,4 mln zł,

Budowa basenu rehabilitacyjnego - łączna kwota 11,9 mln zł,

Rewitalizacja bulwarów (od ul. Krakowskiej do Żabiej i od ul. Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego ) - łączna kwota 54,7 mln zł,

Budowa Kąpieliska i rewitalizacja Parku Centralnego - łączna kwota 24 mln zł,

Nowy żłobek na Bartodziejach - łączna kwota 13,6 mln zł,

Nowe zadania z BBO - łączna kwota 16 mln zł.