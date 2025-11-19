Rekordowy budżet Grudziądza. Władze miasta przedstawiły plany na 2026 rok

2025-11-19, 13:02 Marcin Doliński/Redakcja

Prezydenci Grudziądza mówili o budżecie miasta na 2026 rok/fot. Marcin Doliński

Po raz pierwszy dochody i wydatki przekroczą miliard złotych. Rekordowo dużo będzie również inwestycji - w sumie 162 zadania za ponad 200 milionów złotych.

- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dębowej wyniesie prawie 7 mln zł. Zwiększenie dostępności usług turystyki wodnej na jeziorach w Grudziądzu, a więc słynne pomosty, to kolejne 1,5 mln zł. Modernizacja, wyposażenie domu handlowego Korzeniewskich - to około 19 mln zł - wymienia Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - W Branżowym Centrum Umiejętności mamy nowe planty, które są wyceniane na około 25 mln zł. Kolejne 14 mln zł pochłonie projekt związany z dwoma spichlerzami. Natomiast na poprawę dostępności terenów przemysłowych Mniszek i Rządz przeznaczymy 60 mln złotych. Trwa również adaptacja Willi Victoriusa - wartość tego zadania to 7 mln zł.



Dodajmy, ze dochody miasta mają wynieść miliard sto siedem milionów złotych, a wydatki miliard sto siedemdziesiąt milionów. Zapisany deficyt to 63 miliony złotych.