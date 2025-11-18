Unikalne pamiątki i stare fotografie miasta. Kiermasz historyczny w Grudziądzu [zdjęcia]

2025-11-18, 09:45  Marcin Doliński/Redakcja
Grudziądzki kiermasz historyczny/fot. Marcin Doliński

Grudziądzki kiermasz historyczny/fot. Marcin Doliński

Książki, albumy, medale, monety, czy fotografie - to wszystko można oglądać i kupić na grudziądzkim kiermaszu historycznym. Kolekcja kilkuset pamiątek będzie możliwa do obejrzenia przez najbliższe dwa tygodnie w informacji turystycznej na rynku.

- Szukam grudziądzkich pocztówek, zdjęć z okresu przedwojennego, ale też z wczesnego PRL-u – mówił jeden z rozmówców, który trzymał w ręku komplet dokumentów, prawdopodobnie z czasów okupacji oraz list z końca XIX wieku.

- Miłośnicy historii miasta mają okazję uzupełnić swoje zapasy wiadomości w formie książkowej, map, atlasów czy innych pamiątek – mówi Grzegorz Machaj, przewodnik. – Twierdza Grudziądz, roczniki grudziądzkie czy kalendarze – tam są najważniejsze informacje dotyczące naszego miasta, ludzi, mieszkańców oraz historii grup etnicznych czy ewangelików.

- Można tak nazwać, że to jest kiermasz historyczny, bo dużo jest wydawnictw, publikacji, które mają kilkanaście lub kilkadziesiąt lat – to z kolei słowa Magdaleny Brudniewicz z Informacji Turystycznej w Grudziądzu. – Są też publikacje współczesne, które potrafią być rok, dwa lata na rynku, a ich nakład już się wyczerpał. Jest pierwszy rocznik grudziądzki z 1960 roku, dużo jest też albumów, których nakłady się wyczerpały, a które są nadal poszukiwane. Albumy, które ukazują stare pocztówki, zdjęcia miasta, seria z fortyfikacji nadwiślańskich, Twierdza Grudziądz, Twierdza Malbork – to są tytuły poszukiwane. Dodatkowo, wśród pamiątek jest dużo medali okolicznościowych, tarcz, proporczyków, które trafiają na kiermasz.

Kiermasz potrwa dwa tygodnie (17-29 listopada). Otwarty będzie w godzinach 9:00-16:00.plakat grudziądzkiego kiermaszu historycznego/fot. itgrudziadz.pl

Grudziądz
Grudziądzki kiermasz historyczny/fot. Marcin Doliński

