Pięć nowych orlików powstanie w regionie. Jedno z boisk zostanie zbudowane w Grudziądzu

2025-11-16, 07:55 Marcin Doliński / Redakcja

Konferencja o dofinansowaniu budowy orlika w Grudziądzu. / Fot. Marcin Doliński

Nowe miejsce do aktywności sportowej uatrakcyjni północną część miasta. Zostanie utworzone w ramach programu Orliki 2025.

- Rząd podjął decyzję o odtworzeniu tego programu - mówi Tomasz Szymański, sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji. - W samym 2025 roku za kwotę bliską 191 mln zł powstały 124 orliki.



- Pod rządami PiS orliki nie powstawały - twierdzi posłanka Małgorzata Niemczyk, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji kultury fizycznej, sportu i turystyki. - Zarażanie ruchem, zarażanie aktywnością fizyczną powinno być naszym celem. Orliki będą rozbudowywane o kolejne funkcje - bieżnie, place zabaw, skateparki. Budowę orlika w Grudziądzu dofinansujemy kwotą 1,5 mln zł.



- Ten obiekt jest bardzo potrzebny dla północnej części miasta, dla dzielnicy, która bardzo dynamicznie się rozwija - mówi Maciej Glamowki, prezydent Grudziądza. -



Budowa nowego boiska przy Zespole Szkół Rolniczych będzie kosztowała 3 mln zł.