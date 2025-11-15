Nowa strażnica dla grudziądzkich strażaków. Obiekt kosztował ponad 25 mln zł [zdjęcia]

2025-11-15, 11:50  Marcin Doliński / Redakcja
PSP w Grudziądzu na nową strażnicę. / Fot. Marcin Doliński

PSP w Grudziądzu na nową strażnicę. / Fot. Marcin Doliński

Były kwiaty, podziękowania i uroczysty apel. W Grudziądzu otwarto nową siedzibę Państwowej Straży Pożarnej.

- Warunki są rewelacyjne. Siłownia, treningowa klatka schodowa... Możemy się rozwijać nie tylko siłowo, ale także ćwiczyć do akcji ratunkowo-gaśniczych - mówi bryg. Robert Gutowski, komendant PSP w Grudziądzu.

Jeszcze kilka lat temu nowa strażnica była tylko marzeniem grudziądzkich strażaków.

- Cała działka ma półtora hektara. Mamy na niej całe zaplecze sportowe, place treningowe. Obiekt jest nowoczesny - mówi bryg. Paweł Korgol. - Cieszy szczególnie ogromny garaż, który był bolączką przy ul. Piłsudskiego.

- Nowoczesna strażnica to poprawa bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Grudziądza, ale także całego powiatu - twierdzi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.

Nowoczesny obiekt za ponad 25 mln złotych wybudowano przy ulicy Witosa.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz
PSP w Grudziądzu na nową strażnicę. / Fot. Marcin Doliński PSP w Grudziądzu na nową strażnicę. / Fot. Marcin Doliński PSP w Grudziądzu na nową strażnicę. / Fot. Marcin Doliński

