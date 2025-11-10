Grudziądzan czeka podwyżka za wywóz śmieci. Cena wzrośnie dość znacząco

2025-11-10, 12:48 Marcin Doliński/Redakcja

Grudziądzanie muszą spodziewać się wyższych cen za wywóz śmieci/Fot. ilustracyjna, Pixabay

42, a nie 39 złotych od osoby – tyle grudziądzanie mają płacić za odbiór śmieci. Podwyżka zacznie obowiązywać od nowego roku. Tak zakłada projekt uchwały przygotowany przez ratusz.

Szerzej opowiedział o tym Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza. – Na nową cenę wpływa wiele czynników. M.in. wzrost kosztów, jeśli chodzi o zagospodarowanie odpadów, jak i szacunkowy wzrost kosztów za transport i odbiór. Segregacja odpadów prowadzona przez mieszkańców też ma znaczenie – powiedział.



Jak się okazuje, nowa kwota i tak nie stanowi maksymalnego progu. – Cena mogłaby wynosić nawet 44 złote. Plan jest jednak taki, by nie obciążyć mieszkańców w sposób maksymalny. To jednak wymaga dopłaty środków z budżetu miasta – dodał Piernicki. Samorząd ma dorzucić do systemu śmieciowego nawet do 2 milionów złotych.