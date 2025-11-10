Tragedia na torach w Bydgoszczy. Mężczyzna śmiertelnie potrącony przez pociąg

2025-11-10, 13:44  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Mężczyzna zginął przejechany przez pociąg

Do śmiertelnego wypadku doszło na torowisku kolejowym w Bydgoszczy. Mężczyzna został potrącony przez pociąg osobowy przy ul. Zaświat między stacjami Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Leśna. Zdarzenie miało miejsce ok. 10:20.

– Na miejscu funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora, ustalają tożsamość mężczyzny, a także okoliczności i przyczyny zdarzenia – powiedział Jakub Skrzypek z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W pociągu podróżowało około stu osób, które następnie przesiadły się do zastępczej komunikacji. – Ruch został przywrócony innym torem – zaznaczył Skrzypek.

Jakub Skrzypek o działaniach policji. Materiał Nataszy Trzebuchowskiej

