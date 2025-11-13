Wypadek w powiecie lipnowskim: ranna 15-latka zabrana do szpitala śmigłowcem LPR

2025-11-13, 17:46 Wiktor Sobociński/Redakcja

Wypadek w powiecie lipnowskim: 15-latkę potrącił samochód

W miejscowości Radomice doszło do potrącenia nastolatki przez samochód osobowy. Na miejscu medycy walczyli o życie 15-latki. Dziewczyna została zabrana do szpitala.

Według wstępnych ustaleń policji, 29-letni kierujący golfem, podczas manewru wymijania potrącił 15-latkę idącą poboczem. Według relacji kierowcy, miał zostać oślepiony przez auto jadącego z naprzeciwka, przez co nie zauważył poszkodowanej.



Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ranną do szpitala.