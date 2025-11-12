Zderzenie trzech pojazdów na DK 15 w Wielowsi. Koniec utrudnień [aktualizacja]

2025-11-12, 09:21 Redakcja

Wypadek w miejscowości Wielowieś. Są utrudnienia w ruchu/fot. radiopik.pl

Trzy busy i samochód osobowy zderzyły się na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Wielowieś. Prowadzony tam jest ruch wahadłowy.

Do tej kolizji doszło po 8:00 we wsi położonej pomiędzy Gniewkowem, a Inowrocławiem.



Z informacji przekazanej przez Punkt Informacji Drogowej GDDKiA wynika, że nikt w zdarzeniu nie ucierpiał.



Aktualizacja:



Obecnie ruch na drodze odbywa się już normalnie