Będzie współpraca grudziądzkiego liceum z WZU. Dyrektor planuje dużo wspólnych działań

2025-11-12, 10:14  Marcin Doliński/Redakcja
III LO podjęło nową współpracę/fot. Archiwum/Marcin Doliński

III LO podjęło nową współpracę/fot. Archiwum/Marcin Doliński

Wykłady, wizyty i działania patriotyczne – na tym ma polegać współpraca III Liceum Ogólnokształcącego z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu. To już kolejna instytucja związana z obronnością, która podjęła działania z placówką.

Porozumienie ma być nowym rozdziałem w rozwoju szkoły, tym razem z lokalnym przemysłem obronnym. Wcześniej nawiązano współpracę z wojskiem i policją.

– Celem jest odsłonić przynajmniej po części kulisy pracy w tym miejscu. Myślę, że wskazane będą wizyty wytypowanych przez pana prezesa pracowników WZU – powiedział dyrektor szkoły Łukasz Piasecki.

– Wiadomo, że chcielibyśmy też działać na kanwie patriotycznej, czyli wspólnie organizować jakieś wydarzenia związane z historią Polski. Poza tym wiadomo, że możemy organizować też na przykład wspólnie jakieś konkursy. Może niektórzy uczniowie mogliby podjąć pracę w zakładzie – dodał.

Materiał Marcina Dolińskiego

Grudziądz

Region

Uczniowie i firmy chcą rozwijać się informatycznie. Trwa Bydgoski Kongres Opera Camp

Uczniowie i firmy chcą rozwijać się informatycznie. Trwa Bydgoski Kongres „Opera Camp”

2025-11-12, 11:07
Zderzenie trzech pojazdów na DK 15 w Wielowsi. Prowadzony jest ruch wahadłowy

Zderzenie trzech pojazdów na DK 15 w Wielowsi. Prowadzony jest ruch wahadłowy

2025-11-12, 09:21
Próchnica atakuje prawie 100 procent dzieci. To choroba, nie kwestia estetyczna [ROZMOWA DNIA]

Próchnica atakuje prawie 100 procent dzieci. „To choroba, nie kwestia estetyczna” [ROZMOWA DNIA]

2025-11-12, 08:54
Boczne uliczki mają wiele do powiedzenia. Szukamy klamek, dzwonków, napisów [zdjęcia]

Boczne uliczki mają wiele do powiedzenia. Szukamy klamek, dzwonków, napisów! [zdjęcia]

2025-11-12, 06:50
Kobieta z cukrzycą zasłabła w aucie i zjechała do rowu. Pomogli jej policjanci z Sępólna

Kobieta z cukrzycą zasłabła w aucie i zjechała do rowu. Pomogli jej policjanci z Sępólna

2025-11-11, 21:00
Miał grozić mieszkańcom Janikowa maczetą, a to była noga od stołu. Uderzył nią w radiowóz

Miał grozić mieszkańcom Janikowa maczetą, a to była noga od stołu. Uderzył nią w radiowóz

2025-11-11, 19:27
Rajdy rowerowe, biegi, inscenizacje historyczne. Święto Niepodległości w regionie [wideo, zdjęcia]

Rajdy rowerowe, biegi, inscenizacje historyczne. Święto Niepodległości w regionie [wideo, zdjęcia]

2025-11-11, 15:45
Awaria samolotu, śmigłowca i innych latających maszyn. Żołnierze WOT na ćwiczeniach [zdjęcia]

Awaria samolotu, śmigłowca i innych latających maszyn. Żołnierze WOT na ćwiczeniach [zdjęcia]

2025-11-11, 13:28
Areszt dla mieszkańca Janikowa. Po niedzielnym zabójstwie 67-letniej kobiety

Areszt dla mieszkańca Janikowa. Po niedzielnym zabójstwie 67-letniej kobiety

2025-11-11, 10:57

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę