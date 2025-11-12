Będzie współpraca grudziądzkiego liceum z WZU. Dyrektor planuje dużo wspólnych działań

2025-11-12, 10:14 Marcin Doliński/Redakcja

III LO podjęło nową współpracę/fot. Archiwum/Marcin Doliński

Wykłady, wizyty i działania patriotyczne – na tym ma polegać współpraca III Liceum Ogólnokształcącego z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu. To już kolejna instytucja związana z obronnością, która podjęła działania z placówką.

Porozumienie ma być nowym rozdziałem w rozwoju szkoły, tym razem z lokalnym przemysłem obronnym. Wcześniej nawiązano współpracę z wojskiem i policją.



– Celem jest odsłonić przynajmniej po części kulisy pracy w tym miejscu. Myślę, że wskazane będą wizyty wytypowanych przez pana prezesa pracowników WZU – powiedział dyrektor szkoły Łukasz Piasecki.



– Wiadomo, że chcielibyśmy też działać na kanwie patriotycznej, czyli wspólnie organizować jakieś wydarzenia związane z historią Polski. Poza tym wiadomo, że możemy organizować też na przykład wspólnie jakieś konkursy. Może niektórzy uczniowie mogliby podjąć pracę w zakładzie – dodał.