Próchnica atakuje prawie 100 procent dzieci. „To choroba, nie kwestia estetyczna” [ROZMOWA DNIA]

2025-11-12, 08:54  Agnieszka Marszał/Redakcja
Lekarz stomatolog Ewelina Kopycińska o próchnicy u dzieci/fot. Agnieszka Marszał

Lekarz stomatolog Ewelina Kopycińska o próchnicy u dzieci/fot. Agnieszka Marszał

Próchnica zębów to plaga wśród polskich dzieci – alarmują dentyści. Ma ją prawie 100 procent nastolatków. Jakie są przyczyny? Czym grozi nieleczona próchnica? Gościem „Rozmowy Dnia” był lekarz stomatolog Ewelina Kopycińska. Rozmawiała z nią Agnieszka Marszał.

O próchnicy można niestety powiedzieć, że jest jedną z głównych „chorób cywilizacyjnych” u polskich dzieci. Dane nt. występowania jej u najmłodszych są zatrważające. – Procenty próchnicy u dzieci są bardzo duże. U 18-latków to aż 96% – powiedziała Kopycińska. – Próchnica to choroba, ważne, by to wybrzmiało – stwierdziła.

Skąd wynika problem? – Próchnica bierze się z nieodpowiedniej diety, przyjmowania zbyt dużej ilości cukrów prostych. Do tego dochodzi niedostateczna higiena jamy ustnej w domu. Bakterie, które bytują w naszej jamie ustnej, rozkładają cukry do kwasów, a kwasy niszczą nasze zdrowe szkliwo – opisała lekarka. – Najgorsze są wszystkie substancje klejące, np. żelki, słodkie bułki, drożdżówki. One są problemem, gdyż oprócz cukru prostego jest tam jeszcze skrobia, przez co ząbki są obklejone cukrem przez dłuższy czas – zaznaczyła.

Ważne, by jak najszybciej zadbać u dziecka o zdrowie jamy ustnej. – Pierwsza wizyta powinna być już w momencie wyrznięcia pierwszego ząbka, czyli około do roku. Niestety w gabinetach to rzadki widok. Ludziom wydaje się, że po co iść dentysty w tym czasie. Jest to jednak idealny moment, żeby przyzwyczaić dziecko do sytuacji, kiedy ktoś ogląda jamę ustną. Możemy też nauczyć rodziców, jak prawidłowo pilnować higieny jamy ustnej – powiedziała lekarka.

Co ciekawe, receptą na usuwanie cukru nie jest błyskawiczne mycie zębów. – Po posiłku powinniśmy umyć zęby po około pół godziny. Reakcja od razu sprawi, że obniżone pH spowoduje, że myciem zębów spowodujemy aktywowanie kwasów, które jeszcze bardziej zniszczą szkliwo. Reakcja od razu po zjedzeniu słodkich rzeczy przyniesie odwrotny skutek do zamierzonego – przyznała stomatolog.

– Ogólnie według zaleceń, powinniśmy myć zęby dwa razy dziennie. Dwa, ewentualnie trzy razy dziennie to jest optymalna częstotliwość – dodała.

Pełna rozmowa poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA

Rozmawiała Agnieszka Marszał

Region

Uczniowie i firmy chcą rozwijać się informatycznie. Trwa Bydgoski Kongres Opera Camp

Uczniowie i firmy chcą rozwijać się informatycznie. Trwa Bydgoski Kongres „Opera Camp”

2025-11-12, 11:07
Będzie współpraca grudziądzkiego liceum z WZU. Dyrektor planuje dużo wspólnych działań

Będzie współpraca grudziądzkiego liceum z WZU. Dyrektor planuje dużo wspólnych działań

2025-11-12, 10:14
Zderzenie trzech pojazdów na DK 15 w Wielowsi. Prowadzony jest ruch wahadłowy

Zderzenie trzech pojazdów na DK 15 w Wielowsi. Prowadzony jest ruch wahadłowy

2025-11-12, 09:21
Boczne uliczki mają wiele do powiedzenia. Szukamy klamek, dzwonków, napisów [zdjęcia]

Boczne uliczki mają wiele do powiedzenia. Szukamy klamek, dzwonków, napisów! [zdjęcia]

2025-11-12, 06:50
Kobieta z cukrzycą zasłabła w aucie i zjechała do rowu. Pomogli jej policjanci z Sępólna

Kobieta z cukrzycą zasłabła w aucie i zjechała do rowu. Pomogli jej policjanci z Sępólna

2025-11-11, 21:00
Miał grozić mieszkańcom Janikowa maczetą, a to była noga od stołu. Uderzył nią w radiowóz

Miał grozić mieszkańcom Janikowa maczetą, a to była noga od stołu. Uderzył nią w radiowóz

2025-11-11, 19:27
Rajdy rowerowe, biegi, inscenizacje historyczne. Święto Niepodległości w regionie [wideo, zdjęcia]

Rajdy rowerowe, biegi, inscenizacje historyczne. Święto Niepodległości w regionie [wideo, zdjęcia]

2025-11-11, 15:45
Awaria samolotu, śmigłowca i innych latających maszyn. Żołnierze WOT na ćwiczeniach [zdjęcia]

Awaria samolotu, śmigłowca i innych latających maszyn. Żołnierze WOT na ćwiczeniach [zdjęcia]

2025-11-11, 13:28
Areszt dla mieszkańca Janikowa. Po niedzielnym zabójstwie 67-letniej kobiety

Areszt dla mieszkańca Janikowa. Po niedzielnym zabójstwie 67-letniej kobiety

2025-11-11, 10:57

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę