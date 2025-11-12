Próchnica atakuje prawie 100 procent dzieci. „To choroba, nie kwestia estetyczna” [ROZMOWA DNIA]

2025-11-12, 08:54 Agnieszka Marszał/Redakcja

Lekarz stomatolog Ewelina Kopycińska o próchnicy u dzieci/fot. Agnieszka Marszał

Próchnica zębów to plaga wśród polskich dzieci – alarmują dentyści. Ma ją prawie 100 procent nastolatków. Jakie są przyczyny? Czym grozi nieleczona próchnica? Gościem „Rozmowy Dnia” był lekarz stomatolog Ewelina Kopycińska. Rozmawiała z nią Agnieszka Marszał.

O próchnicy można niestety powiedzieć, że jest jedną z głównych „chorób cywilizacyjnych” u polskich dzieci. Dane nt. występowania jej u najmłodszych są zatrważające. – Procenty próchnicy u dzieci są bardzo duże. U 18-latków to aż 96% – powiedziała Kopycińska. – Próchnica to choroba, ważne, by to wybrzmiało – stwierdziła.



Skąd wynika problem? – Próchnica bierze się z nieodpowiedniej diety, przyjmowania zbyt dużej ilości cukrów prostych. Do tego dochodzi niedostateczna higiena jamy ustnej w domu. Bakterie, które bytują w naszej jamie ustnej, rozkładają cukry do kwasów, a kwasy niszczą nasze zdrowe szkliwo – opisała lekarka. – Najgorsze są wszystkie substancje klejące, np. żelki, słodkie bułki, drożdżówki. One są problemem, gdyż oprócz cukru prostego jest tam jeszcze skrobia, przez co ząbki są obklejone cukrem przez dłuższy czas – zaznaczyła.



Ważne, by jak najszybciej zadbać u dziecka o zdrowie jamy ustnej. – Pierwsza wizyta powinna być już w momencie wyrznięcia pierwszego ząbka, czyli około do roku. Niestety w gabinetach to rzadki widok. Ludziom wydaje się, że po co iść dentysty w tym czasie. Jest to jednak idealny moment, żeby przyzwyczaić dziecko do sytuacji, kiedy ktoś ogląda jamę ustną. Możemy też nauczyć rodziców, jak prawidłowo pilnować higieny jamy ustnej – powiedziała lekarka.



Co ciekawe, receptą na usuwanie cukru nie jest błyskawiczne mycie zębów. – Po posiłku powinniśmy umyć zęby po około pół godziny. Reakcja od razu sprawi, że obniżone pH spowoduje, że myciem zębów spowodujemy aktywowanie kwasów, które jeszcze bardziej zniszczą szkliwo. Reakcja od razu po zjedzeniu słodkich rzeczy przyniesie odwrotny skutek do zamierzonego – przyznała stomatolog.



– Ogólnie według zaleceń, powinniśmy myć zęby dwa razy dziennie. Dwa, ewentualnie trzy razy dziennie to jest optymalna częstotliwość – dodała.



Pełna rozmowa poniżej.



