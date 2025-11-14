Trauma dziecka ukrywa się czasem pod maską nadpobudliwości. Ważna konferencja w Bydgoszczy

2025-11-14, 07:55  Monika Siwak/Redakcja
Jak pomóc dziecku, które doświadczyło traumy? O tym rozmawiali specjaliści w Bydgoszczy. Psycholodzy, pedagodzy i rodzice uczestniczyli w konferencji pt. „Kiedy milczenie boli"/fot. Monika Siwak

Jak pomóc dziecku, które doświadczyło traumy? O tym rozmawiali specjaliści w Bydgoszczy. Psycholodzy, pedagodzy i rodzice uczestniczyli w konferencji pt. „Kiedy milczenie boli".

Trauma to uraz psychiczny w wyniku zdarzenia, z którymi dziecko sobie nie radzi - czasami na tyle, że nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. To może być rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, hejt w szkole lub coś pozornie drobnego, np. jedynka z matematyki - wyjaśnia szefowa Fundacji „Przestrzeń emocji" Magdalena Talkowska

- Dziecko może albo się zamknąć w sobie i przestać funkcjonować społecznie, czyli przestać się spotykać na przykład z kolegami, przestać uprawiać sport, czy pielęgnować inne zainteresowania, ale trauma może się objawiać także w innym kierunku. Dziecko staje się nagle bardzo nadpobudliwe. Często właśnie przy tej nadpobudliwości dzieci są później błędnie diagnozowane, bo według opinii mają diagnozę ADHD, czy nadpobudliwości, a później okazuje się, że to jest jednak trauma. Trauma dziecka to najczęściej jest problem całego systemu rodzinnego. Coś tam się dzieje i wtedy trzeba z tym całym systemem pracować - mówiła Magdalena Talkowska.

Nie uleczona trauma będzie skutkowała problemami w dorosłym życiu.

Na spotkaniu była mowa m.in. o żałobie po śmierci samobójczej dziecka oraz o terapii przez pisanie.
Prelekcje będzie można obejrzeć na kanale You Tube Fundacji „Przestrzeń emocji".

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
