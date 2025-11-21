Do woja czy nie? - młodzież z bydgoskich liceów debatowała nad obowiązkową służbą wojskową

2025-11-21, 18:42 Damian Klich / Redakcja

Miejscem debaty była sala wykładowa Politechniki Bydgoskiej. / Fot. Damian Klich

Debata oksfordzka odbyła się na Politechnice Bydgoskiej. Na argumenty walczyła młodzież z II i III LO.

Czy służba wojskowa we wschodnich państwach NATO powinna być obowiązkowa? - na to pytanie starali się odpowiedzieć uczniowie bydgoskich szkół średnich.



- Debata oxfordzka służy wyrażaniu swojej wiedzy i umiejętności, jest to najbardziej sformalizowana dyskusja - mówi Monika Michalska z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.



Na argumenty walczyła młodzież z II i III LO, marszałek pochodził z I LO, a na widowni zasiedli uczniowie z kilku innych szkół. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.