Zmiana dowództwa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

Płk Przemysław Żukowski, poprzedni dowódca CS WOT oraz nowy szef - płk Marcin Piwowarczyk. / FB WOT
Nowym komendantem CSWOT został płk. Marcin Piwowarczyk. Toruńska jednostka od 7 lat prowadzi kursy i szkolenia żołnierzy wojsk obrony terytorialnej z całej Polski.
- Emocję są zawsze. Cała moja kariera wojskowa związana była z dowodzeniem. Jako CSWOT będziemy odpowiadać za przyszłe kadry - mówi płk. Marcin Piwowarczyk. - Będziemy szkolić szeregowych, podoficerów i oficerów. Od 2027 roku mamy szkolić podchorążych. To bardzo duża odpowiedzialność.
- W przyszłym roku zaczynamy szkolenie języka rosyjskiego na poziomie II, a także szkolenie bezzałogowych systemów uzbrojenia - powiedział dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. dr. Krzysztof Stańczyk. - Centrum nie znika z mapy województwa. Szkolenia nadal będą prowadzone w Toruniu, natomiast komenda zostanie przeniesiona do Grudziądza.
Płk Marcin Piwowarczyk zastąpił na czele dowódcy CSWOT płk Przemysława Żukowskiego.
