„Niepodległościowe strzelanie” w Toruniu. W finale spotkało się 10 najlepszych strzelców

2025-11-23, 21:10 Robert Duliński / Redakcja

Zawody odbyły się na terenie toruńskiej strzelnicy w Forcie VI. / Fot. Robert Duliński

Zawody strzeleckie odbyły się na terenie toruńskiego Fortu VI. Impreza nawiązywała do obchodzonej niedawno 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Strzelamy z karabinów bocznego zapłonu, kaliber 22. Najczęściej są to starsze modele, część pamięta jeszcze czasy Związku Radzieckiego - mówi Maciej Czachowski z toruńskiego Bractwa Kurkowego.



Poza grupami zrzeszonymi w bractwach kurkowych, w zawodach wystartowały również osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze strzelaniem. Impreza miała charakter piknikowy, były ciepłe napoje oraz potrawy z grilla.



- Półtora miesiąca temu kolega namówił mnie, aby przyjść na strzelnicę. Opowiedział mi o zawodach. Przyszłam z ciekawości - mówi uczestniczka zawodów.



- Najpierw wszyscy strzelają do zapadek. Najlepszych 10 strzelców wchodzi do finału - opowiada Józef Jarosz, członek Bractwa Kurkowego w Toruniu. - W finale każdy z nich oddaje jeden strzał do ozdobnej tarczy. Ten, który trafi najbliżej jej środka, wygrywa. Nagradzamy pierwsze trzy miejsca.



Wydarzenie zwieńczyło strzelanie do kura, czyli drewnianej figurki umieszczonej na pionowej żerdzi.