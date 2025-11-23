„Niepodległościowe strzelanie” w Toruniu. W finale spotkało się 10 najlepszych strzelców

2025-11-23, 21:10  Robert Duliński / Redakcja
Zawody odbyły się na terenie toruńskiej strzelnicy w Forcie VI. / Fot. Robert Duliński

Zawody strzeleckie odbyły się na terenie toruńskiego Fortu VI. Impreza nawiązywała do obchodzonej niedawno 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Strzelamy z karabinów bocznego zapłonu, kaliber 22. Najczęściej są to starsze modele, część pamięta jeszcze czasy Związku Radzieckiego - mówi Maciej Czachowski z toruńskiego Bractwa Kurkowego.

Poza grupami zrzeszonymi w bractwach kurkowych, w zawodach wystartowały również osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze strzelaniem. Impreza miała charakter piknikowy, były ciepłe napoje oraz potrawy z grilla.

- Półtora miesiąca temu kolega namówił mnie, aby przyjść na strzelnicę. Opowiedział mi o zawodach. Przyszłam z ciekawości - mówi uczestniczka zawodów.

- Najpierw wszyscy strzelają do zapadek. Najlepszych 10 strzelców wchodzi do finału - opowiada Józef Jarosz, członek Bractwa Kurkowego w Toruniu. - W finale każdy z nich oddaje jeden strzał do ozdobnej tarczy. Ten, który trafi najbliżej jej środka, wygrywa. Nagradzamy pierwsze trzy miejsca.

Wydarzenie zwieńczyło strzelanie do kura, czyli drewnianej figurki umieszczonej na pionowej żerdzi.

Relacja Roberta Dulińskiego.

Toruń
