Uczniowie i firmy chcą rozwijać się informatycznie. Trwa Bydgoski Kongres „Opera Camp”

2025-11-12, 11:07 Monika Siwak/Redakcja

Trwa dwudniowy kongres „Opera Camp”/fot. pixabay.com

Dziesiątki uczniów klas informatycznych bydgoskich szkół ponadpodstawowych i studentów biorą udział w Bydgoskim Kongresie Informatycznym „Opera Camp”. Po raz pierwszy trwa on dwa dni.

– Rozmawiamy o tym, co w IT ważne. O sztucznej inteligencji, jej implikacjach, zmianach, które czekają nas nie tylko w biznesie, ale również w edukacji i w rozwoju kadr, które w przyszłości zasilą nasze firmy – powiedział prezes Bydgoskiego Klastra Informatycznego, Jakub Tomczewski.



– Widzimy, jak dynamiczne zmiany w branży IT powoduje sztuczne inteligencja. Chcemy być na czele tego wyścigu, chcemy wiedzieć, w jaki sposób zarządzić tymi zmianami, tak żebyśmy byli jako województwo, jako kraj liderem w tej branży – dodał.



W środę spotkanie edukacyjne organizowane przez Klastra. W czwartek na „Opera Camp” przedsiębiorcy będą rozmawiać ze sobą – także m.in. o wykorzystaniu AI w firmach.