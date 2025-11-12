Gęsina pojawi się na stole w Rzymie. Przedstawiciele regionu ugoszczą dyplomatów

2025-11-12, 14:49 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Kujawsko-Pomorskie postawi na stole w Rzymie gęsinę/fot. Pixabay

Kujawsko-Pomorskie gęsiną podejmie w Rzymie korpus dyplomatyczny na uroczystej kolacji z okazji Święta Niepodległości. Nasz region współorganizuje wydarzenie wraz z województwem mazowieckim na zaproszenie ambasady polskiej przy Watykanie.

Marszałek województwa Piotr Całbecki uważa to za duże wyróżnienie i wymienia powody, dla których województwo zostało zaproszone do współtworzenia przedsięwzięcia. – Jan Paweł II jest naszym patronem. Poza tym Włochy i Polska to naprawdę bardzo przyjazne sobie narody i trzeba pielęgnować tę przyjaźń. Jesteśmy tu po to, żeby budować naszą przyszłość. Jeżeli dziś czujemy zagrożenie ze wschodu, myślę, że we Włoszech jesteśmy w stanie uzyskać gwarancję bezpieczeństwa – powiedział polityk.



– Przyjeżdżamy z gęsiną. Jak wiemy, gęś ostrzegła Kapitol przed barbarzyńcami, więc to też nas wyróżnia – dodał.



Nasz region współorganizuje wydarzenie już po raz drugi.