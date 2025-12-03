Gęś na bieżni, w kajaku i na talerzu! Marszałkowskie konkursy rozwiązane. Znamy laureatów [zdjęcia]

2025-12-03, 17:42 Monika Kaczyńska/Redakcja

Laureaci konkursów spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim na uroczystym wręczeniu nagród/fot. Monika Kaczyńska

Gęś na żużlowym motocyklu, rzucająca oszczepem i biegnąca przez płotki. Gęś m.in. w takich odsłonach można było zobaczyć wśród prac plastycznych nadesłanych przez dzieci i młodzież na konkurs w ramach kampanii „Kujawsko-Pomorska gęsina na świętego Marcina". Tematem tegorocznego konkursu była „Sportowa gęś".

Laureaci konkursów spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim na uroczystym wręczeniu nagród.

Uhonorowano uczestników konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ,,Sportowa gęś" oraz autorów najlepszych relacji z obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przy gęsinie, które nadesłały rodziny i koła gospodyń wiejskich.



Temat tegorocznego konkursu ,,Sportowa gęś" nawiązywał zarówno do sportowych tradycji Kujaw i Pomorza, jak i do Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce, które od 20 do 22 marca 2026 roku odbywać się będą w Toruniu.



Prace oceniały m.in. Joanna Reif i Anna Rozłucka, plastyczki z Działu Sztuki i Edukacji w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.





Kategoria do 6 lat:

Wyróżnienia w kategorii do 6 lat:

Kategoria 7-10 lat:

Wyróżnienia w kategorii 7-10 lat:

Kategoria 11-13 lat:

Wyróżnienia w kategorii 11-13 lat:

Kategoria 14-18 lat:

Wyróżnienia w kategorii 14-18 lat:

Pierwszej nagrody w tej kategorii nie przyznano, pozostałe trafią do:

Doroty Kundery z Łubianki (powiat toruński) - II miejsce i karta podarunkowa o nominale 1500 złotych,

Laury Sadowskiej z Małej Nieszawki (powiat toruński) - III miejsce i karta podarunkowa o nominale 1000 złotych (zdjęcie pracy poniżej).

Wyróżniono również film Mateusza Kardasa z Torunia. Nagrodą jest karta podarunkowa o nominale 500 złotych.

II miejsce i nagroda finansowa 1500 złotych otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich ,,Parcelanki" w Mazowszu-Parcelach (powiat toruński)

III miejsce i nagroda finansowa 1000 złotych trafi do Koła Gospodyń Wiejskich w Dusocinie (powiat grudziądzki)