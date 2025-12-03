Gęś na bieżni, w kajaku i na talerzu! Marszałkowskie konkursy rozwiązane. Znamy laureatów [zdjęcia]

2025-12-03, 17:42  Monika Kaczyńska/Redakcja
Laureaci konkursów spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim na uroczystym wręczeniu nagród/fot. Monika Kaczyńska

Gęś na żużlowym motocyklu, rzucająca oszczepem i biegnąca przez płotki. Gęś m.in. w takich odsłonach można było zobaczyć wśród prac plastycznych nadesłanych przez dzieci i młodzież na konkurs w ramach kampanii „Kujawsko-Pomorska gęsina na świętego Marcina". Tematem tegorocznego konkursu była „Sportowa gęś".

Laureaci konkursów spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim na uroczystym wręczeniu nagród.
Uhonorowano uczestników konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ,,Sportowa gęś" oraz autorów najlepszych relacji z obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada przy gęsinie, które nadesłały rodziny i koła gospodyń wiejskich.

Temat tegorocznego konkursu ,,Sportowa gęś" nawiązywał zarówno do sportowych tradycji Kujaw i Pomorza, jak i do Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce, które od 20 do 22 marca 2026 roku odbywać się będą w Toruniu.

Prace oceniały m.in. Joanna Reif i Anna Rozłucka, plastyczki z Działu Sztuki i Edukacji w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.


Jury nagrodziło i wyróżniło:

Kategoria do 6 lat:

I miejsce: Teresa Wudarska (6 lat), Toruń
II miejsce: Stefania Siłakowska (6 lat), Toruń
III miejsce: Ignacy Marchlewski (5 lat), Toruń

Wyróżnienia w kategorii do 6 lat:

1. Szymon Gotowalski (5 lat), Steklinek (powiat toruński)
2. Aniela Rolle (5 lat), Szkoła Podstawowa w Łysomicach (powiat toruński),
3. Gabriela Nowicka (5 lat), Przedszkole Publiczne nr 1 w Brześciu Kujawskim (powiat włocławski),
4. Julia Jazny (6 lat), Szkoła Podstawowa w Łysomicach (powiat toruński),
5. Helena Jachimiak (5 lat), Toruń

Kategoria 7-10 lat:

I miejsce: Mikołaj Woźny (8 lat), Toruń
II miejsce: Zlata Feshchuk (8 lat), Toruń
III miejsce: Zuzia Sypek (8 lat), Toruń

Wyróżnienia w kategorii 7-10 lat:

1. Kalina Lampkowska (9 lat), Toruń
2. Hanna Czupich (10 lat), Stary Toruń (gmina Zławieś Wielka, powiat toruński)
3. Maria Warszycka (8 lat), Brudnowo (gmina Waganiec, powiat aleksandrowski)
4. Julia Żero (9 lat), Toruń
5. Marta Ladorucka (8 lat), Toruń

Kategoria 11-13 lat:

I miejsce: Antonina Brodzińska (12 lat), Toruń
II miejsce: Lena Bąbińska (13 lat), Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
III miejsce: Filip Kamiński (12 lat), Pigża (gmina Łubianka, powiat toruński)

Wyróżnienia w kategorii 11-13 lat:

1. Kinga Witak (13 lat), Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu (powiat świecki)
2. Oliwia Gęsikowska (13 lat), Szkoła Podstawowa w Unisławiu (powiat chełmiński)
3. Iga Pawlak (13 lat), Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym (powiat toruński)
4. Judyta Bonowicz (12 lat), Osówka (gmina Czernikowo, powiat toruński)
5. Laura Kalinowska (12 lat), Szkoła Podstawowa im. Kaźmierza Różyckiego w Jastrzębiu (gmina osielsko, powiat bydgoski)

Kategoria 14-18 lat:

I miejsce: Michał Szulc (14 lat), Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie (powiat żniński)
II miejsce: Alicja Zielińska, (17 lat), Świecie
III miejsce: Julia Pokorniecka, Przysiek (gmina Zławieś Wielka, powiat toruński)

Wyróżnienia w kategorii 14-18 lat:

1. Oliwia Czabajska (17 lat), Toruń
2. Milena Wamka (16 lat), Polski Konopat (gmina Świecie, powiat świecki)
3. Maja Cieszyńska (14 lat), Toruń
4. Julia Stelmach (14 lat), Toruń
5. Anna Mazurkiewicz (14 lat), Szkoła Podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie (powiat żniński)

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe (m.in. książki, przybory plastyczne, klocki Lego) w kategoriach do 6 lat i 7-10 lat i oraz bony zakupowe w kategoriach 11-13 lat i 14-18 lat.
Prace plastyczne dzieci i młodzieży można będzie wylictować. Po oprawieniu są przekazywane sztabom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz trafią „pod młotek" podczas Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. Dwa lata temu jedna z prac została wylicytowana za 20 tysięcy złotych.

W konkursie na relacje z obchodów 11 listopada w kategorii ogólnej prace mogły nadsyłać całe rodziny. Zwycięzcy otrzymają karty podarunkowe do sieci sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego.

Pierwszej nagrody w tej kategorii nie przyznano, pozostałe trafią do:
  • Doroty Kundery z Łubianki (powiat toruński) - II miejsce i karta podarunkowa o nominale 1500 złotych,
  • Laury Sadowskiej z Małej Nieszawki (powiat toruński) - III miejsce i karta podarunkowa o nominale 1000 złotych (zdjęcie pracy poniżej).
  • Wyróżniono również film Mateusza Kardasa z Torunia. Nagrodą jest karta podarunkowa o nominale 500 złotych.
W kategorii Kół Gospodyń Wiejskich nie przyznano pierwszej nagrody. Jury zdecydowało o następującym podziale nagród:
  • II miejsce i nagroda finansowa 1500 złotych otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich ,,Parcelanki" w Mazowszu-Parcelach (powiat toruński)
  • III miejsce i nagroda finansowa 1000 złotych trafi do Koła Gospodyń Wiejskich w Dusocinie (powiat grudziądzki)
Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

