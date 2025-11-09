Największy gęsinowy festyn w Polsce! W świąteczne dni warto przyjechać do Przysieka [rozkład jazdy]

2025-11-09, 08:30 Monika Kaczyńska/Redakcja

Gotowanie z Michelem Moranem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Kiermasz tuszek i potraw z gęsiny, degustacje, pokazy kulinarne szefów kuchni - tak zapowiada się Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku niedaleko Torunia. Najsłynniejszy gęsinowy jarmark w Polsce już 10 i 11 listopada.

- Można będzie kupić przetwory, gęsinę: tuszki, wędliny - wszystko z gęsi, ale nadarzy się też okazja, by posmakować tych wszystkich wyrobów. Przewidziano sporo stanowisk gastronomicznych, przyjadą kucharze - mamy też swojego kucharza, czyli Piotra Lenarta, który gotuje w Zakolu, a teraz będzie gotować na festynie. Proszę się przygotować na specjalną organizację ruchu, bo Przysiek przyciąga mnóstwo ludzi - zapraszała rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beata Krzemińska.



Wystąpią znani szefowie kuchni: Michel Moran, Piotr Lenart, Marieta Marecka i Sebastian Olma, którzy zaprezentują swoje autorskie potrawy z gęsiny. Po pokazach odbędą się degustacje dla publiczności.





Harmonogram pokazów kulinarnych: