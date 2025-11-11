Historyk z UMK w Toruniu: Współczesny patriotyzm ma się dobrze [Rozmowa Dnia]

2025-11-11, 08:53 Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja

Prof. Jarosław Kłaczkow/fot. materiały prywatne

- Młodzi ludzie interesują się historią i chętnie uczestniczą w uroczystościach rocznicowych - mówił w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK prof. Jarosław Kłaczkow, historyk z Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodał, że patriotyzm nie powinien dzielić, bo nie ma barw politycznych.



11 listopada odchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, ustanowione dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach zaborów. Czym są dziś dla nas takie pojęcia jak ojczyzna i patriotyzm?



Cała „Rozmowa Dnia" - poniżej.