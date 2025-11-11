Rajdy rowerowe, biegi, inscenizacje historyczne. Święto Niepodległości w regionie [wideo, zdjęcia]

2025-11-11, 15:45 Jolanta Fischer, Wiktor Sobociński, Marcin Doliński, Robert Duliński/Redakcja
Święto Niepodległości w Bydgoszczy/fot. Magdalena Gill
Świętujemy rodzinnie i radośnie! 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciło dziś wielu mieszkańców regionu. Oto, co się działo:
W Bydgoszczy o godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji Ojczyzny, a po jej zakończeniu obchody przeniosły się na Stary Rynek, gdzie zaplanowano uroczystość patriotyczną z ceremoniałem wojskowym. Po oficjalnych obchodach odbywały się również Obywatelskie Obchody Święta Niepodległości - m.in. widowisko historyczne „Z szarą piechotą do lat dwudziestych", inscenizacje historyczne, spacery okolicznościowe, warsztaty wykonywania kotylionów itp. Na Starym Rynku stanęła też wystawa „Polskie drogi do niepodległości", przygotowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Wcześniej – o 7.30 - wystartował XIX Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległościowy, a o 10.00 na dystans 5 km wyruszyli uczestnicy Bydgoskiego Biegu Niepodległości – w tym roku wzięło w nim udział aż 1750 uczestników. Z kolei w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbywał się XXX Turniej Szachowy z Okazji Święta Niepodległości.
W oddziale bydgoskiego Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze zaplanowano piknik wojskowy. Można było oglądać wielkie maszyny, zjeść gorącą grochówkę, czy obejrzeć inscenizację ataku żołnierzy. Wszystko po to, by zachęcić do radosnego i rodzinnego spędzenia Święta Niepodległości.
W Toruniu na Rynku Staromiejskim odbywała się uroczystość patriotyczna, a potem władze województwa i samorządowe złożyły kwiaty w imieniu wszystkich mieszkańców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponad 500 motocyklistów przejechało ulicami Torunia w Motoparadzie zorganizowanej z okazji obchodów Święta Niepodległości. Oprócz motocykli szosowych oraz sportowych, pojawiły się też pojazdy zabytkowe i historyczne. Motoparada ruszyła spod Areny Toruń i skierowała się na Bulwar Filadelfijski, gdzie zaplanowano dalszą część imprezy z udziałem m.in. grup rekonstrukcyjnych.
W Świeciu na starcie dziecięcego Biegu Niepodległości pojawiło kilkaset dzieci. Niektóre były tak małe, że biegły z rodzicami.Wszyscy na sportowo chcieli uczcić ten wyjątkowy dzień.
We Włocławku rozpoczął się tradycyjny już Ogólnopolski Festiwal Pieśni Ojczyźnianej. 14. edycja imprezy odbywa się na scenie Centrum Kultury Browar B. W Koronowie radosne obchody Święta Niepodległości odbywały się na Placu Zwycięstwa. Tym razem mieszkańcy mogli podziwiać poloneza zatańczonego konno, pokazy musztry, a także grup rekonstrukcyjnych:.
Dziecięcy Bieg Niepodległości w Świeciu/wideo: Marcin Doliński
Święto Niepodległości w Bydgoszczy/wideo: Magdalena Gill
Relacja Jolanty Fischer z pikniku wojskowego w oddziale Muzeum Wojsk Lądowych na Osowej Górze
Relacja Marcina Dolińskiego z Biegu Niepodległości dla dzieci w Świeciu
Relacja Wiktora Sobocińskiego z Bydgoskiego Biegu Niepodległości
Relacja Roberta Dulińskiego z przejazdu motocyklistów w Toruniu
Relacja Marka Ledwosińskiego z Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Ojczyźnianej we Włocławku
Relacja Jolanty Fischer z obchodów Święta Niepodległości w Koronowie
Przejazd motocyklistów przez Toruń/wideo: Robert Duliński
