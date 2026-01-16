Będzie zarządzał kolekcją Muzeum Wojsk Lądowych. Bydgoska instytucja ma nowego szefa

2026-01-16, 13:50  Redakcja
Marek Zwiefka, nowy dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych/fot. materiały muzeum

Marek Zwiefka, nowy dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych/fot. materiały muzeum

Marek Zwiefka został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Zastąpi dotychczasowego szefa instytucji Wojciecha Bartoszka.

Nowy szef bydgoskiego muzeum ma 56 lat, jest dyplomowanym majorem rezerwy. Był oficerem Wojska Polskiego, dowódcą, logistykiem i specjalistą ds. operacyjnych. Pracował też m.in. jako instruktor edukacji wojskowej w programie MON Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz wykładowca na kierunku „wojskoznawstwo” Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Marek Zwiefka - zanim został szefem Muzeum Wojsk Lądowych - był w tej instytucji asystentem, adiunktem i kustoszem muzealnym. Skończył kilka uczelni – Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, Akademię Obrony Narodowej w Warszawie i kierunek „zarządzanie kolekcją muzealną” na toruńskim UMK.

Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń – m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę XXX lat, czy Medal 100-lecia Odzyskanej Niepodległości.

