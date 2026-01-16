Toruń świętuje 106. rocznicę powrotu do wolnej Polski. „Budujemy pomost”

2026-01-16, 20:20 Monika Kaczyńska/Redakcja

W piątek, 16 stycznia wieńce złożono przy pomnikach Komisarycznego Burmistrza Torunia Ottona Steinborna(czyt.Sztajnborna), wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego i pod pomnikiem gen. Józefa Hallera/ Fot. Monika Kaczyńska

Główne miejskie uroczystości zaplanowano na niedzielę, 18 stycznia, jednak już wcześniej delegacje złożyły kwiaty przy pomnikach.

W piątek, 16 stycznia wieńce złożono przy pomnikach Komisarycznego Burmistrza Torunia Ottona Steinborna, wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego i gen. Józefa Hallera.



- Budujemy pewien pomost, historyczny pomost czasowy, przypominając o czasach, które nie były łatwe - podkreśla zastępca prezydenta Torunia Adam Szponka. - Proces wejścia Torunia do Niepodległej Polski był trudny, bolesny, napawał strachem. I przypominamy też młodzieży, że dzisiaj jest pięknie, komfortowo, żyjemy naprawdę w dobrych i cudownych czasach, jednakże to nie przyszło samo, nie zostało nam dane - dodaje.



O tym, że to szczególna rocznica mówi też przewodniczący toruńskiej Rady Miasta Łukasz Walkusz.



- 18 stycznia, wtedy wojska Frontu Pomorskiego dowodzone przez generała Hallera dotarły do Torunia - mówi Łukasz Walkusz. - To wyjątkowo ważna data, bo przecież wtedy odrodziła się polskość w Toruniu, na całym Pomorzu i mogliśmy do Polski wrócić. Toruń miał wyjątkową rolę, jak wiemy, w II RP, bo przecież był stolicą województwa pomorskiego - dodaje.



Główne uroczystości miejskie odbędą się w niedzielę, 18 stycznia na Rynku Nowomiejskim. Początek o godzinie 11.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.