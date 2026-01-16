Toruń świętuje 106. rocznicę powrotu do wolnej Polski. „Budujemy pomost”

2026-01-16, 20:20  Monika Kaczyńska/Redakcja
W piątek, 16 stycznia wieńce złożono przy pomnikach Komisarycznego Burmistrza Torunia Ottona Steinborna(czyt.Sztajnborna), wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego i pod pomnikiem gen. Józefa Hallera/ Fot. Monika Kaczyńska

W piątek, 16 stycznia wieńce złożono przy pomnikach Komisarycznego Burmistrza Torunia Ottona Steinborna(czyt.Sztajnborna), wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego i pod pomnikiem gen. Józefa Hallera/ Fot. Monika Kaczyńska

Główne miejskie uroczystości zaplanowano na niedzielę, 18 stycznia, jednak już wcześniej delegacje złożyły kwiaty przy pomnikach.

W piątek, 16 stycznia wieńce złożono przy pomnikach Komisarycznego Burmistrza Torunia Ottona Steinborna, wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego i gen. Józefa Hallera.

- Budujemy pewien pomost, historyczny pomost czasowy, przypominając o czasach, które nie były łatwe - podkreśla zastępca prezydenta Torunia Adam Szponka. - Proces wejścia Torunia do Niepodległej Polski był trudny, bolesny, napawał strachem. I przypominamy też młodzieży, że dzisiaj jest pięknie, komfortowo, żyjemy naprawdę w dobrych i cudownych czasach, jednakże to nie przyszło samo, nie zostało nam dane - dodaje.

O tym, że to szczególna rocznica mówi też przewodniczący toruńskiej Rady Miasta Łukasz Walkusz.

- 18 stycznia, wtedy wojska Frontu Pomorskiego dowodzone przez generała Hallera dotarły do Torunia - mówi Łukasz Walkusz. - To wyjątkowo ważna data, bo przecież wtedy odrodziła się polskość w Toruniu, na całym Pomorzu i mogliśmy do Polski wrócić. Toruń miał wyjątkową rolę, jak wiemy, w II RP, bo przecież był stolicą województwa pomorskiego - dodaje.

Główne uroczystości miejskie odbędą się w niedzielę, 18 stycznia na Rynku Nowomiejskim. Początek o godzinie 11.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
W piątek, 16 stycznia wieńce złożono przy pomnikach Komisarycznego Burmistrza Torunia Ottona Steinborna(czyt.Sztajnborna), wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego i pod pomnikiem gen. Józefa Hallera/ Fot. Monika Kaczyńska

Region

Kilka dni potrwa rozbiórka tego, co zostało z kamienicy w centrum Inowrocławia

Kilka dni potrwa rozbiórka tego, co zostało z kamienicy w centrum Inowrocławia

2026-01-16, 19:40
Szkoła uratowana. Samorządowcy ugięli się pod ciężarem argumentów rodziców

Szkoła uratowana. Samorządowcy ugięli się pod ciężarem argumentów rodziców

2026-01-16, 19:00
Poniżali i bili kolegę, wszystko filmowali. Nastolatkami zajmie się sąd rodzinny

Poniżali i bili kolegę, wszystko filmowali. Nastolatkami zajmie się sąd rodzinny

2026-01-16, 18:30
Pasji mają tyle, że dzielą się nią bez końca. Noc biologów trwała... od rana do zmierzchu [zdjęcia]

Pasji mają tyle, że dzielą się nią bez końca. Noc biologów trwała... od rana do zmierzchu [zdjęcia]

2026-01-16, 18:00
Dziennikarze PR PiK na tropie średniowiecznych toruńskich witraży. Od lat nikt nie wiedział, gdzie są

Dziennikarze PR PiK na tropie średniowiecznych toruńskich witraży. Od lat nikt nie wiedział, gdzie są

2026-01-16, 17:15
Wskoczyli do zimnej wody i ratowali ludzi, pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia strażaków [zdjęcia]

Wskoczyli do zimnej wody i „ratowali" ludzi, pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia strażaków [zdjęcia]

2026-01-16, 15:40
Polski ambasador pojedzie na Grenlandię - zapowiedział w PR PiK Radosław Sikorski [Rozmowa Dnia]

Polski ambasador pojedzie na Grenlandię - zapowiedział w PR PiK Radosław Sikorski [Rozmowa Dnia]

2026-01-16, 14:50
Miał trzy zakazy kierowania autem, ale usiadł za kierownicą. Teraz może trafić na 5 lat do więzienia

Miał trzy zakazy kierowania autem, ale usiadł za kierownicą. Teraz może trafić na 5 lat do więzienia

2026-01-16, 14:43
Będzie zarządzał kolekcją Muzeum Wojsk Lądowych. Bydgoska instytucja ma nowego szefa

Będzie zarządzał kolekcją Muzeum Wojsk Lądowych. Bydgoska instytucja ma nowego szefa

2026-01-16, 13:50

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę