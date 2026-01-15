Wicemarszałek województwa spotkała się z seniorami w Toruniu z okazji Dnia Babci i Dziadka

2026-01-15, 14:11 Monika Kaczyńska/Redakcja

Spotkanie z okazji nadchodzącego Dnia Babci i Dziadka w Muzeum Etnograficznym w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Dzień Babci przypada 21. stycznia, a Dzień Dziadka 22. dnia miesiąca. W Muzeum Etnograficznym w Toruniu z tej okazji odbyło się spotkanie z seniorami, na którym była obecna wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska.

W ramach toruńskiego wydarzenia z udziałem starszych osób wygłoszony został wykład dotyczący cukrzycy i uzależnień wśród seniorów. Były też rozmowy oraz poczęstunek.



Wicemarszałek województwa przyznaje, że seniorzy są fundamentem rodzin oraz naszego społeczeństwa. - To, jak dzisiaj żyjemy, jest ich zasługą - dodaje Aneta Jędrzejewska. W imieniu samorządu województwa wyraziła wsparcie dla starszych osób. - Pomagamy seniorom poprzez tworzenie dziennych domów pobytu czy teleopiekę - mówi.



W spotkaniu wzięli udział m. in. członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz przedstawiciele środowisk senioralnych z regionu. Uczestnicy wydarzenia w toruńskim muzeum uważają, że w ich wieku należy się odpoczynek, ale nie bezczynny. - Nie warto siedzieć w domu przed telewizorem i tylko narzekać. Trzeba wziąć los w swoje ręce i budować senioralną przyszłość - mówi jedna z seniorek.