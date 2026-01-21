Babcie i Dziadkowie są zaproszeni na badania! W środę czekają na Was w NFZ!

2026-01-21, 07:55 Redakcja

Kujawsko Pomorski NFZ zaplanował dwa dni pełne porad, wykładów i badań. Seniorzy mogą przyjść do siedzib NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku/fot. Pixabay

„Dziadkowe" święta to okazja do zwrócenia uwagi na zdrowie. Kujawsko Pomorski NFZ zaplanował dzień pełen porad, wykładów i badań. Seniorzy mogą przyjść do siedzib NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w NFZ w Bydgoszczy



W środę, 21 stycznia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy, przy ul. Łomżyńskiej 33, w godzinach: od 09.00 do 14.00 zaplanowano:



bezpłatne badanie słuchu i konsultacje w tym zakresie

bezpłatne badanie wzroku

badanie poziomu glukozy

pomiar ciśnienia tętniczego krwi

dermatoskopowe badanie znamion

przesiewowe badanie w kierunku demencji

konsultacje dermatologiczne

profilaktyka stopy cukrzycowej

konsultacje i praktyczne ćwiczenia z fizjoterapeutami

stanowisko edukacyjno – informacyjne Centrum Onkologii w Bydgoszczy: nauka samobadania piersi i jąder na fantomach, program profilaktyki raka jelita grubego – możliwość zapisania się na bezpłatną kolonoskopię, promocja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ: profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Od godziny 10:00 zaczynają się wykłady:

,,Leczenie uzdrowiskowe’’ – Karolina Piechocka, Dział Leczenia Uzdrowiskowego K-P OW NFZ w Bydgoszczy

,,Biegać, skakać każdy może – jak bezpiecznie pracować w ogrodzie’’ – dr n. o zdr. Piotr Michalski, Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

,,Aktywny senior’’ – recepta na długowieczność – dr Anna Lewandowska, dr Dorota Ratuszek – Sadowska, Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w Delegaturze NFZ w Toruniu

Na stanowisku edukacyjno-informacyjnym:

Badanie słuchu

Profilaktyka chorób serca oraz cukrzycy

Informacje o uzdrowiskach i sanatoriach dla dorosłych

Praktyczne porady, informowanie o programach profilaktycznych

na Sali Obsługi Klientów można będzie m.in. otrzymać informację o programach profilaktycznych, leczeniu uzdrowiskowym, zasadach refundacji wyrobów medycznych, IKP, Dietach NFZ oraz wyrobić na miejscu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w Delegaturze NFZ we Włocławku

Na stanowisku edukacyjno-informacyjnym, m.in: