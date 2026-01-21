Babcie i Dziadkowie są zaproszeni na badania! W środę czekają na Was w NFZ!

2026-01-21, 07:55  Redakcja
Kujawsko Pomorski NFZ zaplanował dwa dni pełne porad, wykładów i badań. Seniorzy mogą przyjść do siedzib NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku/fot. Pixabay

„Dziadkowe" święta to okazja do zwrócenia uwagi na zdrowie. Kujawsko Pomorski NFZ zaplanował dzień pełen porad, wykładów i badań. Seniorzy mogą przyjść do siedzib NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w NFZ w Bydgoszczy

W środę, 21 stycznia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy, przy ul. Łomżyńskiej 33, w godzinach: od 09.00 do 14.00 zaplanowano:

  • bezpłatne badanie słuchu i konsultacje w tym zakresie
  • bezpłatne badanie wzroku
  • badanie poziomu glukozy
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • dermatoskopowe badanie znamion
  • przesiewowe badanie w kierunku demencji
  • konsultacje dermatologiczne
  • profilaktyka stopy cukrzycowej
  • konsultacje i praktyczne ćwiczenia z fizjoterapeutami
  • stanowisko edukacyjno – informacyjne Centrum Onkologii w Bydgoszczy: nauka samobadania piersi i jąder na fantomach, program profilaktyki raka jelita grubego – możliwość zapisania się na bezpłatną kolonoskopię, promocja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ: profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
Od godziny 10:00 zaczynają się wykłady:
  • ,,Leczenie uzdrowiskowe’’ – Karolina Piechocka, Dział Leczenia Uzdrowiskowego K-P OW NFZ w Bydgoszczy
  • ,,Biegać, skakać każdy może – jak bezpiecznie pracować w ogrodzie’’ – dr n. o zdr. Piotr Michalski, Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
  • ,,Aktywny senior’’ – recepta na długowieczność – dr Anna Lewandowska, dr Dorota Ratuszek – Sadowska, Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w Delegaturze NFZ w Toruniu

Przy ul. Szosa Chełmińska 30, w godzinach od 10:00 do 12:00, do dyspozycji seniorów będą eksperci: Katarzyna Jęcz – Zająkała – protetyk słuchu z Medicum Auris w Toruniu oraz Barbara Pietrzak – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego z NZOZ Medica w Toruniu.

Na stanowisku edukacyjno-informacyjnym:
  • Badanie słuchu
  • Profilaktyka chorób serca oraz cukrzycy
  • Informacje o uzdrowiskach i sanatoriach dla dorosłych
  • Praktyczne porady, informowanie o programach profilaktycznych
  • na Sali Obsługi Klientów można będzie m.in. otrzymać informację o programach profilaktycznych, leczeniu uzdrowiskowym, zasadach refundacji wyrobów medycznych, IKP, Dietach NFZ oraz wyrobić na miejscu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w Delegaturze NFZ we Włocławku

We Włocławku, przy ul. Kilińskiego 16, w godzinach od 12:00 do 14:00 zbiorą się przedstawiciele Włocławskiej Rady Seniorów.

Na stanowisku edukacyjno-informacyjnym, m.in:
  • zachęcanie zainteresowanych seniorów do aktywności fizycznej i umysłowej
  • praktyczne porady na podstawie dotychczasowych doświadczeń aktywności seniorów
  • w Sali Obsługi Klientów można otrzymać informację o programach profilaktycznych, leczeniu uzdrowiskowym, zasadach refundacji wyrobów medycznych, IKP, Dietach NFZ oraz wyrobić na miejscu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Będzie również możliwość wykonania podstawowych pomiarów na analizatorze składu masy ciała.

Rozumiem i wchodzę na stronę