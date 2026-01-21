Babcie i Dziadkowie są zaproszeni na badania! W środę czekają na Was w NFZ!

Kujawsko Pomorski NFZ zaplanował dwa dni pełne porad, wykładów i badań. Seniorzy mogą przyjść do siedzib NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku/fot. Pixabay
„Dziadkowe" święta to okazja do zwrócenia uwagi na zdrowie. Kujawsko Pomorski NFZ zaplanował dzień pełen porad, wykładów i badań. Seniorzy mogą przyjść do siedzib NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.
„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w NFZ w Bydgoszczy
W środę, 21 stycznia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy, przy ul. Łomżyńskiej 33, w godzinach: od 09.00 do 14.00 zaplanowano:
bezpłatne badanie słuchu i konsultacje w tym zakresie
bezpłatne badanie wzroku
badanie poziomu glukozy
pomiar ciśnienia tętniczego krwi
dermatoskopowe badanie znamion
przesiewowe badanie w kierunku demencji
konsultacje dermatologiczne
profilaktyka stopy cukrzycowej
konsultacje i praktyczne ćwiczenia z fizjoterapeutami
stanowisko edukacyjno – informacyjne Centrum Onkologii w Bydgoszczy: nauka samobadania piersi i jąder na fantomach, program profilaktyki raka jelita grubego – możliwość zapisania się na bezpłatną kolonoskopię, promocja programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ: profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.
Od godziny 10:00 zaczynają się wykłady:
,,Leczenie uzdrowiskowe’’ – Karolina Piechocka, Dział Leczenia Uzdrowiskowego K-P OW NFZ w Bydgoszczy
,,Biegać, skakać każdy może – jak bezpiecznie pracować w ogrodzie’’ – dr n. o zdr. Piotr Michalski, Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
,,Aktywny senior’’ – recepta na długowieczność – dr Anna Lewandowska, dr Dorota Ratuszek – Sadowska, Krajowa Izba Fizjoterapeutów.
„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w Delegaturze NFZ w Toruniu
Przy ul. Szosa Chełmińska 30, w godzinach od 10:00 do 12:00, do dyspozycji seniorów będą eksperci: Katarzyna Jęcz – Zająkała – protetyk słuchu z Medicum Auris w Toruniu oraz Barbara Pietrzak – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego z NZOZ Medica w Toruniu.
Na stanowisku edukacyjno-informacyjnym:
Badanie słuchu
Profilaktyka chorób serca oraz cukrzycy
Informacje o uzdrowiskach i sanatoriach dla dorosłych
Praktyczne porady, informowanie o programach profilaktycznych
na Sali Obsługi Klientów można będzie m.in. otrzymać informację o programach profilaktycznych, leczeniu uzdrowiskowym, zasadach refundacji wyrobów medycznych, IKP, Dietach NFZ oraz wyrobić na miejscu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka" w Delegaturze NFZ we Włocławku
We Włocławku, przy ul. Kilińskiego 16, w godzinach od 12:00 do 14:00 zbiorą się przedstawiciele Włocławskiej Rady Seniorów.
Na stanowisku edukacyjno-informacyjnym, m.in:
zachęcanie zainteresowanych seniorów do aktywności fizycznej i umysłowej
praktyczne porady na podstawie dotychczasowych doświadczeń aktywności seniorów
w Sali Obsługi Klientów można otrzymać informację o programach profilaktycznych, leczeniu uzdrowiskowym, zasadach refundacji wyrobów medycznych, IKP, Dietach NFZ oraz wyrobić na miejscu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Będzie również możliwość wykonania podstawowych pomiarów na analizatorze składu masy ciała.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę