W Kujawsko-Pomorskiem mocno spadła jakość powietrza. Jest ostrzeżenie

2026-01-20, 13:00 Redakcja

Kiedy stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu jest wysokie, wzrasta ryzyko infekcji dróg oddechowych/ Fot. Adriana Andrzejewska

Mamy wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10. Odczuwają to zwłaszcza przewlekle chorzy. Ostrzeżenie o złej jakości powietrza dotyczy kilku kujawsko-pomorskich miast. Obowiązuje do północy 20 stycznia.

Prognoza o złej jakości powietrza (o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu

PM10) dotyczy części Bydgoszczy (Bocianowo), części Torunia (Stare Miasto,

Bydgoskie Przedmieście), części Włocławka (Śródmieście), Grudziądza,

Nakła nad Notecią i Solca Kujawskiego.



Wpływa to zwłaszcza na osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych, przewlekłych chorób układu oddechowego, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, a także osoby z chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.



Chorzy mogą mieć uczucie bólu w klatce piersiowej, problemy ze złapaniem tchu, uczucie znużenia. Dodatkowo może pojawić się kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, objawy astmy mogą się nasilać.



Te objawy mogą wystąpić także u osób zdrowych. Kiedy stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu jest wysokie, wzrasta ryzyko infekcji dróg oddechowych. Nie warto w tym czasie uprawiać aktywności fizycznej na zewnątrz czy wietrzyć mieszkań.