„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach NFZ w regionie. Pierwsi chętni już skorzystali

2026-01-21, 12:01  Marcin Kupczyk/Redakcja
„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach NFZ w regionie/fot. Marcin Kupczyk

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach NFZ w regionie/fot. Marcin Kupczyk

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w oddziałach NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku seniorzy mogą skorzystać z szeregu darmowych badań, konsultacji i pokazów.

Akcja „Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” przyciągnął już kilku chętnych. Nasz reporter dowiedział się, że pacjenci ochoczo korzystają z usług laryngologa, okulisty, dermatologa czy badania cukru.

Do oddziałów NFZ w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku można przychodzić do godziny 14:00. - Zapraszamy na badanie słuchu, wzroku, dermatoskopowe badanie znamion na skórze i konsultacje dermatologiczne - zachęca Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy. - Mamy też profilaktykę stopy cukrzycowej, badania poziomu cukru czy badania ciśnienia - dodaje.

Zaplanowano także wykłady na temat leczenia uzdrowiskowego czy aktywności fizycznej wśród seniorów. - Są one połączone z praktycznymi pokazami ćwiczeń, które można wykonywać na przykład w domu - mówi Barbara Nawrocka.

Mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy

„Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach NFZ w regionie/fot. Marcin Kupczyk „Zdrowy Dzień Babci i Dziadka” w oddziałach NFZ w regionie/fot. Marcin Kupczyk

