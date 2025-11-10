Przysiek pod Toruniem gęsinową stolicą Polski. Trwa festiwal połączony ze Świętem Niepodległości

2025-11-10, 12:01 Robert Duliński/Redakcja

Rozpoczął się festiwal gęsiny w Przysieku/fot. Robert Duliński

Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny rozpoczął się w Przysieku. To coroczna impreza, której towarzyszą liczne atrakcje, takie jak warsztaty i pokazy kulinarne, stoiska handlowe lokalnych producentów żywności oraz prelekcje tematyczne zaproszonych gości. Nie zabraknie oczywiście degustacji oraz wspólnego biesiadowania. Impreza potrwa do wtorku.

– To impreza rodzinna, ale i handlowa, bo mamy wielu wystawców. Dla nich to dobra okazja, by już po sezonie letnim jeszcze zasilić swoje budżety – powiedział Artur Moros koordynator akcji Najlepsza Gęsina na Św. Marcina w województwie kujawsko-pomorskim.



Odwiedzający mówią jasno – gęsina to najlepsze mięso. – Dobre, zdrowe i smaczne, dlatego je kupujemy – powiedział jedne z koneserów. – Dla mnie najpyszniejsze są łapki. Jestem duża kobieta, ale kolana mnie nie bolą, bo w łapkach jest kolagen – dodała inna z uczestniczek wydarzenia.



Na festiwalu można zjeść też czerninę. – Robimy na podrobach, gęsich porcjach. Dobry wywar, dodać cząbru, następnie zaprawkę z krwi. Można dodać śliwkę z octu lub inne owoce. Ważne, by zupa była słodko-kwaśna – przepis podała pani Maria Wilk jedna z kucharek podczas imprezy.