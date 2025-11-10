Żołnierska uroczystość w Inowrocławiu. Okazją było Narodowe Święto Niepodległości [zdjęcia]
„Wolność nie jest darem, a zadaniem" - przypomniano podczas okolicznościowego apelu w 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu.
W patriotycznych obchodach uczestniczyli między innymi dowódcy tamtejszego garnizonu oraz przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych
- Wolność jest tą wartością, na której nam wszystkim, obywatelom Rzeczpospolitej, najbardziej zależy - mówi Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Wolność jest czymś, co powinniśmy traktować jako obowiązek do wypełnienia, ale w sposób bardzo profesjonalny, a niekoniecznie tylko emocjonalny. Powinniśmy być przygotowani na wszelki wypadek, zważywszy na sytuację geopolityczną, w jakiej się znajdujemy. Wojsko jest dla nas, obywateli, gwarancją tego, że to przygotowanie będzie miało charakter profesjonalny.
Uroczysty apel był również okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie żołnierzom Pierwszej Brygady.
Więcej w relacji Marcina Glapiaka.