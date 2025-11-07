Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu”. Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał w wielu placówkach w regionie

2025-11-07, 21:32 Agata Raczek / Redakcja

W piątek hymn odśpiewano m.in. w Szkole Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy. / Fot. Agata Raczek

W piątek (7.11) punktualnie o godz. 11.11 w 1240 kujawsko-pomorskich szkołach uczniowie zaśpiewali hymn Polski.

Uczniowie i nauczyciele wspólnie uczcili zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości, śpiewając Mazurka Dąbrowskiego m.in. w salach lekcyjnych. Tak było w Szkole Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy.



- Cyklicznie, od ośmiu lat, bierzemy udział w tym wydarzeniu. Wszstkie nasze klasy, które akurat są w szkole biorą udział w odśpiewaniu hymnu - mówi Maciej Zieliński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy. - Niepodległość jest w naszych sercach chociażby przez to, że nasza szkoła nosi imię Ireny Sendlerowej, która tak wiele zrobiła podczas wojny, aby ratować ludzkie życie.



W tegorocznej akcji „Szkoła do hymnu” bierze udział blisko 5 milionów uczniów w ponad 24 tysiącach szkół w Polsce. W Kujawsko-Pomorskiem do akcji przystąpiło ponad 262 tysiące uczniów w 1240 szkołach.