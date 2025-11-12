Nie wylewaj, oddaj do recyklingu! W regionie stanie wkrótce pierwszy Olejomat [zdjęcia]

2025-11-12, 17:45  Marcin Glapiak/Redakcja
W Inowrocławiu niebawem stanie pierwszy w województwie Olejomat. Mieszkańcy miasta będą mogli wlać do niego zużyty olej kuchenny, za co przewidziane są nagrody/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

W Inowrocławiu niebawem stanie pierwszy w województwie Olejomat. Mieszkańcy miasta będą mogli wlać do niego zużyty olej kuchenny, za co przewidziane są nagrody. Wspomniany olej zostanie później poddany recyklingowi.

- Każdy uczestnik naszego projektu, który będzie zbierał zużyty olej spożywczy po smażeniu, ale także po rybach, po suszonych pomidorach, a następnie przynosi go do olejomatu otrzymuje punkty. Te punkty zamieniamy później na nagrodę. Nagrody to także są proekologiczne gadżety - sadzonki drzew, czy właśnie jakieś gadżety ekologiczne.

- Zużyty olej kuchenny ma bardzo szeroką paletę ponownego zastosowania. Jego dalsze wykorzystanie wyznaczają parametry chemiczne, więc po analizie, po sprawdzeniu składu chemicznego tego odpadu, możemy zdecydować, gdzie należy go skierować. Najczęściej są to biopaliwa - mówili Damian Michalak i Paweł Retmaniak z firmy MK OIL prowadzącej projekt.

W ramach programu, w inowrocławskich szkołach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku zostaną przeprowadzone edukacyjne zajęcia ekologiczne. Inowrocławski Olejomat ma być postawiony w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Wtedy też zaprezentowane zostaną szczegóły całego projektu. Dodajmy, że w Polsce znajduje się obecnie niespełna 100 takich urządzeń.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
W inowrocławskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu nowego rozwiązania proekologicznego, które wkrótce pojawi się w mieście. Chodzi o urządzenie do zbiórki zużytego oleju spożywczego, tzw. olejomat/fot. Marcin Glapiak

Region

