Nie wylewaj, oddaj do recyklingu! W regionie stanie wkrótce pierwszy Olejomat [zdjęcia]

W Inowrocławiu niebawem stanie pierwszy w województwie Olejomat. Mieszkańcy miasta będą mogli wlać do niego zużyty olej kuchenny, za co przewidziane są nagrody/fot. Miasto Inowrocław/Facebook
W Inowrocławiu niebawem stanie pierwszy w województwie Olejomat. Mieszkańcy miasta będą mogli wlać do niego zużyty olej kuchenny, za co przewidziane są nagrody. Wspomniany olej zostanie później poddany recyklingowi.
- Każdy uczestnik naszego projektu, który będzie zbierał zużyty olej spożywczy po smażeniu, ale także po rybach, po suszonych pomidorach, a następnie przynosi go do olejomatu otrzymuje punkty. Te punkty zamieniamy później na nagrodę. Nagrody to także są proekologiczne gadżety - sadzonki drzew, czy właśnie jakieś gadżety ekologiczne.
- Zużyty olej kuchenny ma bardzo szeroką paletę ponownego zastosowania. Jego dalsze wykorzystanie wyznaczają parametry chemiczne, więc po analizie, po sprawdzeniu składu chemicznego tego odpadu, możemy zdecydować, gdzie należy go skierować. Najczęściej są to biopaliwa - mówili Damian Michalak i Paweł Retmaniak z firmy MK OIL prowadzącej projekt.
W ramach programu, w inowrocławskich szkołach i Uniwersytetach Trzeciego Wieku zostaną przeprowadzone edukacyjne zajęcia ekologiczne. Inowrocławski Olejomat ma być postawiony w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Wtedy też zaprezentowane zostaną szczegóły całego projektu. Dodajmy, że w Polsce znajduje się obecnie niespełna 100 takich urządzeń.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę