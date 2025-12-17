Nowości w bydgoskim recyklingu: mobilne PSZOK-i do odpadów problemowych i elektro-paki

2025-12-17, 18:58 Agata Raczek/Redakcja

Bydgoski PSZOK/fot. bydgoszcz.pl/archiwum

Zmiany w bydgoskim systemie selektywnej zbiórki odpadów. Powstaną mPSZOK-i i elektro-paki (czyli punkty elektrorecyklingu). Radni podczas środewej (17 grudnia) sesji rady miasta przyjęli projekt uchwały wprowadzający zmiany w tej sprawie.

A jakie dokładnie zmiany czekają bydgoszczan? Tłumaczy Anna Mackiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy:



- Zmieni się dużo, aczkolwiek w pierwszym okresie będziemy pilnie obserwować, jak mieszkańcy na to zareagują. Realizujemy obecnie projekt z dofinansowaniem unijnym, w ramach którego już rozpoczyna się budowa czwartego stacjonarnego PSZOK-a. W piątek do Bydgoszczy dojechały trzy duże kontenery. Dzisiaj właśnie proponujemy uchwałą nadać im nazwę mPSZOK, czyli mobilny PSZOK, który będzie funkcjonował na tych samych zasadach, oraz 60 takich szaf - pojemników na drobny elektrosprzęt. Proponujemy nazwę elektro-paki, mam nadzieję, że się przyjmie wśród mieszkańców. Łącznie z dwoma szafami, które już mamy, będą 62 punkty, gdzie non stop, o każdej porze, będzie można wrzucić drobne odpady w ramach elektrorecyklingu.



Natomiast mobilne PSZOK-i będą to kontenery wyposażone w strefy do zbierania różnych rodzajów odpadów problemowych, takich jak opony czy tekstylia.

Kontenery będą kursowały według harmonogramu, pojawiając się również przy okazji wydarzeń osiedlowych.