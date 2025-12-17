Nowości w bydgoskim recyklingu: mobilne PSZOK-i do odpadów problemowych i elektro-paki

2025-12-17, 18:58  Agata Raczek/Redakcja
Bydgoski PSZOK/fot. bydgoszcz.pl/archiwum

Bydgoski PSZOK/fot. bydgoszcz.pl/archiwum

Zmiany w bydgoskim systemie selektywnej zbiórki odpadów. Powstaną mPSZOK-i i elektro-paki (czyli punkty elektrorecyklingu). Radni podczas środewej (17 grudnia) sesji rady miasta przyjęli projekt uchwały wprowadzający zmiany w tej sprawie.

A jakie dokładnie zmiany czekają bydgoszczan? Tłumaczy Anna Mackiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy:

- Zmieni się dużo, aczkolwiek w pierwszym okresie będziemy pilnie obserwować, jak mieszkańcy na to zareagują. Realizujemy obecnie projekt z dofinansowaniem unijnym, w ramach którego już rozpoczyna się budowa czwartego stacjonarnego PSZOK-a. W piątek do Bydgoszczy dojechały trzy duże kontenery. Dzisiaj właśnie proponujemy uchwałą nadać im nazwę mPSZOK, czyli mobilny PSZOK, który będzie funkcjonował na tych samych zasadach, oraz 60 takich szaf - pojemników na drobny elektrosprzęt. Proponujemy nazwę elektro-paki, mam nadzieję, że się przyjmie wśród mieszkańców. Łącznie z dwoma szafami, które już mamy, będą 62 punkty, gdzie non stop, o każdej porze, będzie można wrzucić drobne odpady w ramach elektrorecyklingu.

Natomiast mobilne PSZOK-i będą to kontenery wyposażone w strefy do zbierania różnych rodzajów odpadów problemowych, takich jak opony czy tekstylia.
Kontenery będą kursowały według harmonogramu, pojawiając się również przy okazji wydarzeń osiedlowych.

Mówi Anna Mackiewicz

Bydgoszcz

Region

Prof. Andrzej Dragan we Włocławku. Czy cyfryzacja i sztuczna inteligencja ułatwiają pracę

Prof. Andrzej Dragan we Włocławku. Czy cyfryzacja i sztuczna inteligencja ułatwiają pracę?

2025-12-17, 19:51
Panujecie nad emocjami i szukacie pracy W Bydgoszczy można zostać operatorem numeru alarmowego 112

Panujecie nad emocjami i szukacie pracy? W Bydgoszczy można zostać operatorem numeru alarmowego 112

2025-12-17, 18:20
Tu zagrożenia występują według scenariusza. Domek bezpieczeństwa pokazuje, jak się uchronić [relacja, zdjęcia, wideo]

Tu zagrożenia występują według scenariusza. Domek bezpieczeństwa pokazuje, jak się uchronić [relacja, zdjęcia, wideo]

2025-12-17, 17:50
Zderzenie trzech samochodów w Stopce na trasie Bydgoszcz-Koronowo. Utrudnienia

Zderzenie trzech samochodów w Stopce na trasie Bydgoszcz-Koronowo. Utrudnienia!

2025-12-17, 17:33
Budżet Bydgoszczy przekroczy 4 miliardy złotych. Lista inwestycji jest długa

Budżet Bydgoszczy przekroczy 4 miliardy złotych. Lista inwestycji jest długa

2025-12-17, 16:45
Obyśmy nadal byli regionem solidarnym. Wigilia samorządowców w Toruniu

„Obyśmy nadal byli regionem solidarnym." Wigilia samorządowców w Toruniu

2025-12-17, 16:41
Taki będzie wyglądał nowy szpital dziecięcy w Bydgoszczy. Mamy wizualizacje

Taki będzie wyglądał nowy szpital dziecięcy w Bydgoszczy. Mamy wizualizacje

2025-12-17, 15:40
Ogrzej stopy bezdomnego. Na Politechnice Bydgoskiej trwa świąteczna akcja charytatywna

„Ogrzej stopy bezdomnego". Na Politechnice Bydgoskiej trwa świąteczna akcja charytatywna

2025-12-17, 14:37
Miał być amerykańskim lekarzem, okazał się oszustem. Mieszkanka regionu straciła prawie 200 tys. zł

Miał być amerykańskim lekarzem, okazał się oszustem. Mieszkanka regionu straciła prawie 200 tys. zł

2025-12-17, 13:40

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę