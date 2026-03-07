Mobilne PSZOK-i jadą w miasto. Na początek odbiorą śmieci w Fordonie i Śródmieściu [zdjęcia]

Rozpoczynają się kursy mobilnych PSZOK-ów po Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis
Dzięki tej inicjatywie Bydgoszczanie będą mogli pozbyć się niewielkich odpadów, takich jak odzież, baterie, akumulatory, mały sprzęt AGD, opony czy przeterminowane leki. Pierwsze kursy mobilnych PSZOK-ów zaczęły się w sobotę, 7 marca.
Obwoźne pojemniki rozpoczynają swój okres próbny w Bydgoszczy. W sobotę stanęły w dwóch miejscach: przy ul. Produkcyjnej 17 w Nowym Fordonie i przy ul. Gdańskiej 122 w Śródmieściu. Będą czekały na mieszkańców od 10:00 do 14:00.
Mobilny PSZOK przypomina kontener. Jest przystosowany do zbierania drobnych odpadów „problemowych". Będzie kursować po różnych częściach miasta według ustalonego harmonogramu, który zamieszczamy niżej. ⬇️⬇️⬇️
- Idea mobilnego PSZOK-a jest taka, by te punkty były bliżej mieszkańców - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka bydgoskiego Ratusza. - Chodzi o to, żeby nie trzeba było pakować tych odpadów, zawozić ich do stacjonarnego PSZOK-a, bo PSZOK przyjedzie do nas.
Takie rozwiązanie ma ułatwić segregację odpadów i ich późniejszą utylizację. Warto wiedzieć, że mobilny PSZOK nie przyjmie jednak starej kanapy czy szafy. - Muszą to być drobne odpady komunalne na przykład drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 5 kg, żarówki opakowania po farbach czy olejach, płyty CD, DVD.
Przy oddawaniu odpadów trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości oraz potwierdzenie, że płacimy za śmieci. Więcej: TUTAJ
Odpady, których nie przyjmie mobilny PSZOK, tak jak dotychczas można oddać bezpłatnie do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Bydgoszczy znajdują się one w trzech miejscach:
ul. Ołowiana 43 – tel. 502 770 428
ul. Jasiniecka 7a – tel. 502 770 452 - w środy nieczynny
ul. Inwalidów 15 – tel. 502 770 531
Są czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Wjazd możliwy jest do 19:30.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę