Mobilne PSZOK-i jadą w miasto. Na początek odbiorą śmieci w Fordonie i Śródmieściu [zdjęcia]

2026-03-07, 11:12 Tatiana Adonis/KB

Rozpoczynają się kursy mobilnych PSZOK-ów po Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Dzięki tej inicjatywie Bydgoszczanie będą mogli pozbyć się niewielkich odpadów, takich jak odzież, baterie, akumulatory, mały sprzęt AGD, opony czy przeterminowane leki. Pierwsze kursy mobilnych PSZOK-ów zaczęły się w sobotę, 7 marca.

Obwoźne pojemniki rozpoczynają swój okres próbny w Bydgoszczy. W sobotę stanęły w dwóch miejscach: przy ul. Produkcyjnej 17 w Nowym Fordonie i przy ul. Gdańskiej 122 w Śródmieściu. Będą czekały na mieszkańców od 10:00 do 14:00.



Mobilny PSZOK przypomina kontener. Jest przystosowany do zbierania drobnych odpadów „problemowych". Będzie kursować po różnych częściach miasta według ustalonego harmonogramu, który zamieszczamy niżej. ⬇️⬇️⬇️



- Idea mobilnego PSZOK-a jest taka, by te punkty były bliżej mieszkańców - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka bydgoskiego Ratusza. - Chodzi o to, żeby nie trzeba było pakować tych odpadów, zawozić ich do stacjonarnego PSZOK-a, bo PSZOK przyjedzie do nas.



Takie rozwiązanie ma ułatwić segregację odpadów i ich późniejszą utylizację.

Warto wiedzieć, że mobilny PSZOK nie przyjmie jednak starej kanapy czy szafy.

- Muszą to być drobne odpady komunalne na przykład drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do 5 kg, żarówki opakowania po farbach czy olejach, płyty CD, DVD.



Przy oddawaniu odpadów trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości oraz potwierdzenie, że płacimy za śmieci. Więcej: TUTAJ





ul. Ołowiana 43 – tel. 502 770 428

ul. Jasiniecka 7a – tel. 502 770 452 - w środy nieczynny

ul. Inwalidów 15 – tel. 502 770 531