Bydgoszcz planuje usprawnić zbieranie odpadów. Na osiedla wjadą mobilne PSZOK-i

2025-08-10, 09:26 Tatiana Adonis/Redakcja

Mobilne kontenery wkrótce pojawią się na bydgoskich osiedlach/fot: bydgoszcz.pl

Mobilne kontenery będą krążyć po bydgoskich osiedlach. Miasto chce usprawnić system zbierania odpadów i kupić trzy nowoczesne kontenery, które będą pełniły funkcję mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów. Mają wspierać punkty stacjonarne.

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to kontener przystosowany do selektywnego zbierania wybranych odpadów problemowych, na przykład opon, tekstyliów, czy akumulatorów. Kontener będzie podzielony na dwie strefy. W jednej będą dwie przegrody, a w drugiej części miejsce na m.in. pojemniki.



PSZOK będzie kursować po różnych częściach miasta. Nie tylko według ustalonego harmonogramu, ale także np. przy okazji festynów. Obecnie trwa przetarg na dostawę kontenerów, po podpisaniu umowy zostaną dostarczone w ciągu dwóch miesięcy.



Projekt jest realizowany w oparciu o fundusze europejskie. Oprócz uruchomienia trzech mobilnych PSZOK-ów obejmuje zaprojektowanie i budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Kieleckiej oraz montaż ponad 60 punktów elektrorecyklingu. Będą to specjalne szafy, które ułatwią sortowanie zużytej elektroniki.



Obecnie miasto przygotowuje się do podpisania umowy na nowy PSZOK na Czersku Polskim.