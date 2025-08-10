Budynek zdewastowany! Po kolizji pod Grudziądzem ciągnik wbił się w dom [zdjęcia]

2025-08-10, 15:02 Agata Raczek/Redakcja

W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale straty budowlane są ogromne/fot. PSP Grudziądz

W Łasinie pod Grudziądzem osobówka zderzyła się z ciągnikiem z dwiema naczepami. Maszyna rolnicza uderzyła w budynek mieszkalny. Do zdarzenia doszło około 13:30 na ul. 700-lecia. Nikt nie został poszkodowany, ale straty będą spore.

- Ciągnik uszkodził obiekt mieszkalny. Jego kierowca nie doznał uszczerbku na zdrowiu, podobnie jak dwie osoby z samochodu osobowego, które uczestniczyły w tym zdarzeniu - mówi bryg. Paweł Korgol, rzecznik grudziądzkich strażaków. - Są duże straty, jeśli chodzi o maszynę rolniczą i obiekt budowlany. Dom jest uszkodzony w narożniku, a ciągnik ma zniszczony cały tył.



Na miejscu pracują cztery zastępy strażackie i inne służby. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia, a kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu.