Dwunastolatka zareagowała na kryzys psychiczny innego dziecka. Zaczęło się od rozmowy na chacie

2025-08-10, 18:08  Redakcja
Upominek dla dziewczynki i gratulacje dla rodziców. Policja doceniła wrażliwość nastolatki na cierpienie innych/fot. KWP Bydgoszcz

12-letnia dziewczynka, korespondując z inną osobą na komunikatorze społecznościowym zauważyła, że ta znajduje się w kryzysie emocjonalnym, a wypowiedzi stają się coraz bardziej niepokojące. Zawiadomiła rodziców, a ci służby. Policja dziękuje za wzorową postawę dziewczynki.

W piątek (8 sierpnia) w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, Pierwszy Zastępca Komendanta mł. insp. Wioletta Dąbrowska, w podziękowaniu za wzorową obywatelską postawę, przekazała podziękowania oraz wręczyła upominek mieszkance powiatu, która wykazała się wrażliwością i empatią przyczyniając się do pomocy innej osobie będącej w kryzysie emocjonalnym.

Golubsko-dobrzyńscy mundurowi, we współpracy z CBZC Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Komendy Głównej Policji w Warszawie, ustalili miejsce zamieszkania dziecka. Niezbędna pomocy przyszła na czas.

Obywatelska postawa mieszkanki, jej wysoka wrażliwość i chęć niesienia pomocy innym przyczyniła się do uratowania życia i zdrowia innego człowieka. Gratulacje otrzymali również rodzice za stworzenie inspirującego wzoru wychowawczego dla córki.

Policjanci podczas działań takich jak np. „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” przypominają, by nie lekceważyć sygnałów od innych osób, wysyłanych poprzez Internet, gdyż jedno spojrzenie i decyzja może mieć kluczowe znaczenie dla czyjegoś życia.

Gdzie szukać pomocy:

· 116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00-22.00

· 116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

· 800 108 108 – bezpłatny telefon wsparcia czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00-22.00

· 121 212 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

· 22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę , czwartek w godz. 17.00-20.00

Golub-Dobrzyń

Region

