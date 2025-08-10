Gminy Dobrcz i Koronowo siedzą nad mapami. Przesuną granicę, by wyremontować drogę?

2025-08-10, 10:30 Tatiana Adonis/Redakcja

Coraz bliżej remontu drogi, która łączy dwie miejscowości gminy Dobrcz: Karczynkę i Stronno. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Gmina Dobrcz planuje powiększyć swój obszar. Chce włączyć w swoje granice teren należący obecnie do gminy Koronowo. Chodzi o prawie 17 hektarów gruntu sołectwa Stary Jasiniec. Oba urzędy ogłosiły już informacje o konsultacjach społecznych.

Dlaczego gmina Dobrcz chce przyjąć kawałek terenu gminy Koronowo? Chodzi o drogę, która łączy dwie miejscowości gminy Dobrcz: Karczynkę i Stronno. Trasa jest w fatalnym stanie. Gmina Dobrcz chciałaby ją przebudować i wyremontować, ale jej fragment przebiega przez gminę Koronowo. Stąd potrzeba uregulowania granic.

- Podjęliśmy taką próbę, jesteśmy w trakcie procedowania zamiany granic - mówi wójt Dobrcza, Rafał Modlisz. - A ta zamiana sprawi, że droga będzie w naszej władaniu.



Dzięki temu gmina Dobrcz mogłaby zainwestować w przebudowę i zrobić z trasy bezpieczny komunikacyjny szlak.

- Jest to wąska droga, a my chcemy, żeby była szybkim łącznikiem naszych miejscowości z Bydgoszczą - wyjaśnia wójt.



Włodarz Dobrcza przyznaje, że sprawę próbowali już uregulować jego poprzednicy, ale się nie udało. Teraz widzi szansę na pomyślny finał tego projektu.



- Byłem na posiedzeniu komisji w gminie Koronowo. Myślę, że udało się nam przekonać burmistrza i radnych, że to będzie najlepsze rozwiązanie.



Obecnie trwa etap konsultacji społecznych. Następnie stosowne uchwały będą musiały podjąć rady obu gmin. Jeśli będą „za" pozostanie złożenie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.