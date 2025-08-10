Gminy Dobrcz i Koronowo siedzą nad mapami. Przesuną granicę, by wyremontować drogę?

2025-08-10, 10:30  Tatiana Adonis/Redakcja
Coraz bliżej remontu drogi, która łączy dwie miejscowości gminy Dobrcz: Karczynkę i Stronno. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Coraz bliżej remontu drogi, która łączy dwie miejscowości gminy Dobrcz: Karczynkę i Stronno. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Gmina Dobrcz planuje powiększyć swój obszar. Chce włączyć w swoje granice teren należący obecnie do gminy Koronowo. Chodzi o prawie 17 hektarów gruntu sołectwa Stary Jasiniec. Oba urzędy ogłosiły już informacje o konsultacjach społecznych.

Dlaczego gmina Dobrcz chce przyjąć kawałek terenu gminy Koronowo? Chodzi o drogę, która łączy dwie miejscowości gminy Dobrcz: Karczynkę i Stronno. Trasa jest w fatalnym stanie. Gmina Dobrcz chciałaby ją przebudować i wyremontować, ale jej fragment przebiega przez gminę Koronowo. Stąd potrzeba uregulowania granic.
- Podjęliśmy taką próbę, jesteśmy w trakcie procedowania zamiany granic - mówi wójt Dobrcza, Rafał Modlisz. - A ta zamiana sprawi, że droga będzie w naszej władaniu.

Dzięki temu gmina Dobrcz mogłaby zainwestować w przebudowę i zrobić z trasy bezpieczny komunikacyjny szlak.
- Jest to wąska droga, a my chcemy, żeby była szybkim łącznikiem naszych miejscowości z Bydgoszczą - wyjaśnia wójt.

Włodarz Dobrcza przyznaje, że sprawę próbowali już uregulować jego poprzednicy, ale się nie udało. Teraz widzi szansę na pomyślny finał tego projektu.

- Byłem na posiedzeniu komisji w gminie Koronowo. Myślę, że udało się nam przekonać burmistrza i radnych, że to będzie najlepsze rozwiązanie.

Obecnie trwa etap konsultacji społecznych. Następnie stosowne uchwały będą musiały podjąć rady obu gmin. Jeśli będą „za" pozostanie złożenie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Krzysztof Kukucki: Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa Szkutnia może być unikatem w Europie

Krzysztof Kukucki: Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa „Szkutnia” może być unikatem w Europie

2025-08-10, 12:41
Kolejna seria podpaleń w Bydgoszczy. Tym razem nie samochodów. Osiem nocnych interwencji

Kolejna seria podpaleń w Bydgoszczy. Tym razem nie samochodów. Osiem nocnych interwencji

2025-08-10, 11:22
Bydgoszcz planuje usprawnić zbieranie odpadów. Na osiedla wjadą mobilne PSZOK-i

Bydgoszcz planuje usprawnić zbieranie odpadów. Na osiedla wjadą mobilne PSZOK-i

2025-08-10, 09:26
Włocławek chce mieć politechnikę. Bazą ma być Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

Włocławek chce mieć politechnikę. Bazą ma być Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

2025-08-10, 07:58
Wędrowali szlakiem wikingów po Włocławku Drakkar dołączył do Festiwalu Wisły

Wędrowali szlakiem wikingów po Włocławku! Drakkar dołączył do Festiwalu Wisły

2025-08-09, 21:29
Kolizja dwóch aut osobowych w Bydgoszczy. Policja ustaliła przyczyny zdarzenia

Kolizja dwóch aut osobowych w Bydgoszczy. Policja ustaliła przyczyny zdarzenia

2025-08-09, 20:41
Mija pięć lat od sfałszowanych wyborów na Białorusi. Przypominała o tym manifestacja w Bydgoszczy

Mija pięć lat od sfałszowanych wyborów na Białorusi. Przypominała o tym manifestacja w Bydgoszczy

2025-08-09, 20:11
33-letni Adrian M. został tymczasowo aresztowany. Odpowie za podpalenie aut w Bydgoszczy

33-letni Adrian M. został tymczasowo aresztowany. Odpowie za podpalenie aut w Bydgoszczy

2025-08-09, 18:25
W sierpniu patrzmy w niebo Szukajmy spadających gwiazd. Rozpoczyna się czas na Perseidy

W sierpniu patrzmy w niebo! Szukajmy „spadających gwiazd”. Rozpoczyna się czas na Perseidy

2025-08-09, 17:45

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę