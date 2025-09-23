Czwarty punkt stały i trzy mobilne. Tu wyrzucisz wyselekcjonowane śmieci w Bydgoszczy

- Bydgoszcz jest liderem w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce - mówi zastępczyni prezydenta Anna Mackiewicz/fot. Monika Siwak
Bydgoszczanie łatwiej pozbędą się kłopotliwych odpadów. W mieście powstanie czwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz trzy mobilne PSZOKi.
Nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów powstanie przy ulicy Kieleckiej ( w dzielnicy Czersko Polskie, między Toruńską a Nowotoruńską ) i ma zacząć działać w połowie przyszłego roku. - Trzy kontenery do zbierania m.in. opon i tekstyliów, które będą stawiane w różnych miejscach - pojawią się za dwa miesiące - mówi zastępczyni prezydenta miasta Anna Mackiewicz. - Bydgoszcz jest liderem w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce - dodaje. - Mamy spółkę miejską Pronatura, która spalając odpady zmieszane wytwarza energię elektryczną i cieplną, a odpady nie trafiają na wysypiska. Spółka planuje kolejne proekologiczne inwestycje. Warto też podkreślić, że w Bydgoszczy mamy jedną z najniższych stawek w Polsce – 27 złotych. Jesteśmy też liderem dzięki postawie bydgoszczanek i bydgoszczan w zakresie segregacji odpadów.
Nowe mobilne PSZOKi będą odwiedzały bydgoskie osiedla. Przybędzie też punktów elektrorecyklingu – na początku 2026 r. będą 62 takie miejsca.
Ponadto dziś miasto rozpoczęło nowatorski program skierowany do przedsiębiorców - „Bydgoski EKO Certyfikat”, który promuje postawy proekologiczne w firmach. Do 15 listopada przedsiębiorcy mogą informować miasto, co robią na rzecz środowiska. Szczegóły i formularze zgłoszeniowe są na stronie czystabydgoszcz.pl.
