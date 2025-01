Z workiem starych ubrań aż na koniec miasta? Tylko jeden punkt zbiórki we Włocławku

Mamy prognozę pogody od sobotniej nocy, do poniedziałku. To pierwszy i ostatni moment, by nacieszyć się białym puchem i chłodem - jeśli ktoś lubi. Poniedziałek… Czytaj dalej »

Miasto zawiadamia na swojej stronie, że całym Włocławku działa tylko jedne punkt, gdzie można bez złamania prawa zostawić tekstylne śmieci. Chodzi o Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Komunalnej 4. Do PSZOK oddamy: używaną i uszkodzoną odzież, tekstylia domowe (np. ręczniki, ścierki kuchenne, obrusy, zasłony, firanki, pościel, koce, narzuty itp.), obuwie i galanterię (np. torebki, paski, rękawiczki itp.), inne akcesoria tekstylne (np. torby materiałowe, plecaki, czapki, kapelusze itp.). Niepotrzebną odzież w dobrym stanie, nadającą się do dalszego używania, wciąż będzie można oddawać do specjalnych pojemników PCK. Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.