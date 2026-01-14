Pojemniki na odzież pojawiły się w Grudziądzu. Wyeliminują istotny problem?

2026-01-14, 07:02 Marcin Doliński/Redakcja

Pojemniki na odzież pojawiły się w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Grudziądz zmaga się z problemem nielegalnych miejsc składowania zużytej odzieży. Aby przeciwdziałać temu procederowi, miasto postanowiło postawić specjalne pojemniki.

Zastępca prezydenta Grudziądza Tomasz Smolarek poinformował na konferencji prasowej, że obecnie w mieście są 52 pojemniki na tekstylia, które znajdują się na wszystkich osiedlach. - Od dzisiaj mieszkańcy mają trzecią możliwość - oprócz PSZOK-u, zbiórki elektrośmieci i tekstyliów ta trzecia, a więc specjalne pojemniki, jest najwygodniejsza - dodaje.



Z nielegalnymi miejscami składowania zużytej odzieży walczy straż miejska. - W samym zeszłym roku przeprowadziliśmy 41 interwencji związanych z nieporządkiem w okolicach kontenerów - mówi Tomasz Lubiejewski, komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu. - Prosimy o wszelkie sygnały na numer alarmowy straży miejskiej, byśmy byli w stanie pilnować utrzymania porządku w mieście - apeluje.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.