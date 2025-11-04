Posadzone drzewo symbolem nowego życia. Powiat inowrocławski startuje z ciekawą akcją

2025-11-04, 12:29 Marcin Glapiak/Redakcja

Drzewo stanie się symbolem życia/fot. pixabay.com

„Nowe życie – nowe drzewo” – to nazwa nowej akcji powiatu inowrocławskiego. Tamtejsze starostwo chce symbolicznie powitać nowych mieszkańców i zaprasza rodziców do udziału w akcji sadzenia pamiątkowych drzew przed budynkiem inowrocławskiego szpitala.

– Chcemy, by z każdym nowo narodzonym mieszkańcem rosło również nowe drzewo. To taki gest łączący rodzinne święto z troską o wspólną przestrzeń. Wierzymy też, że ta akcja na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń naszego powiatu – powiedział Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa.



– W akcji na początek mogą wziąć udział rodzice lub opiekunowie prawni, będącym mieszkańcami naszego powiatu, którzy w okresie od 1 sierpnia do 30 września tego roku powitali na świecie dziecko urodzone w szpitalu wielospecjalistycznym im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Jeśli chodzi o zgłoszenie się, należy wypełnić formularz i wysłać go na adres wskazany w regulaminie – dodał.



Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada.