Posadzone drzewo symbolem nowego życia. Powiat inowrocławski startuje z ciekawą akcją

2025-11-04, 12:29  Marcin Glapiak/Redakcja
Drzewo stanie się symbolem życia/fot. pixabay.com

Drzewo stanie się symbolem życia/fot. pixabay.com

„Nowe życie – nowe drzewo” – to nazwa nowej akcji powiatu inowrocławskiego. Tamtejsze starostwo chce symbolicznie powitać nowych mieszkańców i zaprasza rodziców do udziału w akcji sadzenia pamiątkowych drzew przed budynkiem inowrocławskiego szpitala.

– Chcemy, by z każdym nowo narodzonym mieszkańcem rosło również nowe drzewo. To taki gest łączący rodzinne święto z troską o wspólną przestrzeń. Wierzymy też, że ta akcja na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń naszego powiatu – powiedział Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa.

– W akcji na początek mogą wziąć udział rodzice lub opiekunowie prawni, będącym mieszkańcami naszego powiatu, którzy w okresie od 1 sierpnia do 30 września tego roku powitali na świecie dziecko urodzone w szpitalu wielospecjalistycznym im dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Jeśli chodzi o zgłoszenie się, należy wypełnić formularz i wysłać go na adres wskazany w regulaminie – dodał.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 listopada.

Artur Kisielewicz o szczegółach akcji. Materiał Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

Nowe fakty ws. substancji na Jeziorze Wieldządzkim. To zanieczyszczenie chemiczne, trwają prace służb

Nowe fakty ws. substancji na Jeziorze Wieldządzkim. To zanieczyszczenie chemiczne, trwają prace służb

2025-11-04, 13:16
Nielegalni imigranci z bliskiego wschodu zatrzymani koło Grudziądza. Przewoził ich obywatel Ukrainy

Nielegalni imigranci z bliskiego wschodu zatrzymani koło Grudziądza. Przewoził ich obywatel Ukrainy

2025-11-04, 11:45
Mediatorów nigdy dość. W Bydgoszczy zachęcają do spróbowania się w nowej roli

Mediatorów nigdy dość. W Bydgoszczy zachęcają do spróbowania się w nowej roli

2025-11-04, 11:01
Znaczne ilości 2-CB oraz MDMA przejęte przez policjantów z bydgoskiej komendy miejskiej

Znaczne ilości 2-CB oraz MDMA przejęte przez policjantów z bydgoskiej komendy miejskiej

2025-11-04, 10:18
Movember rusza pełną parą. To kampania skierowana do mężczyzn, by badali, co dla nich najcenniejsze

„Movember” rusza pełną parą. To kampania skierowana do mężczyzn, by badali, co dla nich najcenniejsze

2025-11-04, 09:36
Ostatnie cyberataki na Polskę są normą. Odpieramy ich codziennie setki, a nawet tysiące [Rozmowa Dnia]

Ostatnie cyberataki na Polskę są normą. „Odpieramy ich codziennie setki, a nawet tysiące” [Rozmowa Dnia]

2025-11-04, 08:52
Nie taka spółdzielnia zła, jak narzekają mieszkańcy. Uczniowie z IX LO na lekcji w Modraczku

Nie taka spółdzielnia zła, jak narzekają mieszkańcy. Uczniowie z IX LO na lekcji w „Modraczku"

2025-11-04, 08:20
Tajemnicza niebieska substancja na Jeziorze Wieldządzkim w powiecie wąbrzeskim

Tajemnicza niebieska substancja na Jeziorze Wieldządzkim w powiecie wąbrzeskim

2025-11-03, 20:49
Na tej drodze zginęło już sześć osób. Mieszkańcy Rogówka nie mogą się doprosić przejścia [wideo]

Na tej drodze zginęło już sześć osób. Mieszkańcy Rogówka nie mogą się doprosić przejścia [wideo]

2025-11-03, 20:30

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę