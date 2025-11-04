Nielegalni imigranci z bliskiego wschodu zatrzymani koło Grudziądza. Przewoził ich obywatel Ukrainy

2025-11-04, 11:45 Marcin Doliński/Redakcja/inf. prasowa

Zatrzymany kierowca oraz nielegalni imigranci/fot. inf. prasowa

Czterej nielegalni imigranci zatrzymani przez grudziądzką policję. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na drodze krajowej numer 16 w miejscowości Kłódka koło Grudziądza. Samochód prowadził obywatel Ukrainy.

– Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli wskazane auto. W pojeździe, którym kierował 25-letni obywatel Ukrainy, znajdowało się czterech mężczyzn bez dokumentów uprawiających do pobytu w Polsce. To obywatele Pakistanu oraz Afganistanu. Wszyscy cudzoziemcy oraz kierowca zostali zatrzymani, doprowadzeni do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Dalej sprawą imigrantów zajmą się funkcjonariusze Straży Granicznej – poinformował aspirant Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji.



Obywatel Ukrainy może usłyszeć zarzut umożliwienia nielegalnego pobytu na terenie Polski, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Policjanci przypominają, że każda informacja dotycząca przemytu ludzi, przewożenia cudzoziemców bez ważnych dokumentów lub organizowania nielegalnego przekraczania granicy jest niezwłocznie weryfikowana i przekazywana odpowiednim służbom. Współdziałanie policji i Straży Granicznej pozwala skutecznie przeciwdziałać tego rodzaju procederom i zapewniać bezpieczeństwo.